Известная супермодель Коко Роша в третий раз станет мамой
В семье супермодели Коко Роша скоро ожидается пополнение.
Радостной новостью 31-летняя канадская звезда поделилась с журналистами издания People. Для Коко этот ребенок станет третьим.
Сейчас Роша вместе со своим мужем, фотографом Джеймсом Конраном, воспитывает 5-летнюю дочь Айони и 2-летнего сына Айвера.
Также супермодель опубликовала фотографию на своей странице в Инстаграм, на которой продемонстрировала свой заметно округлившийся животик.
У нас будет девочка, и наша старшая дочь невероятно взволнована перед встречей с малышкой. Ей очень нравится иметь младшего брата, поэтому в какой-то момент она сказала нам: "У меня уже есть братик, так что сделайте мне еще одного малыша, но уже его другую версию", - поделилась Коко. - Она во всем пытается равняться на маму, поэтому к рождению сестры она будет относиться как к появлению новой куколки.
Напомним,