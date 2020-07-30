Известная супермодель Коко Роша в третий раз станет мамой

30 июля 2020 13:35 Юлия Крутиева
Известная супермодель Коко Роша в третий раз станет мамой
Супермодель Коко Роша
instagram.com/cocorocha

В семье супермодели Коко Роша скоро ожидается пополнение.

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Бэби-бум среди иностранных звезд продолжается. В этот раз ряды будущих мамочек пополнила известная супермодель Коко Роша.

Радостной новостью 31-летняя канадская звезда поделилась с журналистами издания People. Для Коко этот ребенок станет третьим.

Сейчас Роша вместе со своим мужем, фотографом Джеймсом Конраном, воспитывает 5-летнюю дочь Айони и 2-летнего сына Айвера.

Также супермодель опубликовала фотографию на своей странице в Инстаграм, на которой продемонстрировала свой заметно округлившийся животик.

Коко Роша с детьми / instagram.com/cocorocha
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Роша рассекретила и пол будущего малыша. Своим старшим детям она родит сестричку. 

У нас будет девочка, и наша старшая дочь невероятно взволнована перед встречей с малышкой. Ей очень нравится иметь младшего брата, поэтому в какой-то момент она сказала нам: "У меня уже есть братик, так что сделайте мне еще одного малыша, но уже его другую версию", - поделилась Коко. - Она во всем пытается равняться на маму, поэтому к рождению сестры она будет относиться как к появлению новой куколки.

Напомним,

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