Супер Топ-модель по-украински: ТОП-9 интересных фактов об участнице Арине Любителевой

Арина Любителева стала участницей Суперсезона «Топ-модели по-украински». Уже осенью на Новом канале вы увидите, вернется она на проект с триумфом или распрощается с мечтой.

Факт №1:

Уже этой осенью вы увидите, как лучшие из лучших участниц всех сезонов «Супер...» и «Топ-модели по-украински» будут сражаться за победу в Суперсезоне . Пора знакомиться с 20-кой претенденток на победу! Первой на подиум выходит полуфиналистка второго сезона «Супермодели по-украински» Арина Любителева. Рассказываем, как изменилась ее жизнь после проекта в девяти интересных фактах:

Во втором сезоне «Супермодели по-украински» Арина заняла третье место, уступив Виктории Маремухе и Алине Панюте.

Факт №2:

После участия в модельном реалити Нового канала стала очень популярной среди дизайнеров – делала показы у Philipp Plein и Stella McCartny, работала с Vita Kin, Еленой Ревой и многими другими. В 2017 году девушка украсила обложку Harper's Bazaar. Фотосессия проходила в городе древних инков Мачу-Пикчу на территории Перу.

Факт №3:

Где только не работала Любителева по модельным контрактам – от Китая до США.

Жизнь модели непредсказуема: меня носило от самых дорогих отелей до съемных арендованных квартир-муравейников, – вспоминает девушка. – Очень часто модели показывают свою красивую жизнь. Но на самом деле это не всегда малина.

Факт №4:

Изюминка Арины – нестандартная форма ушей.

Любить и принимать себя мне помог проект. До него меня ужасно бесила собственная внешность! Эти уши хотелось отрезать, – смеется модель. – После участия в «Супермодели по-украински» я поняла, что интересна зрителю и не такая, как все. Поняла, что у меня все хорошо, и поверила в себя.

Факт №5:

На проекте девушка читала рэп про район и падик, а позже начала писать лирические тексты, посвященные любимому. Арина до сих пор мечтает стать певицей и выпустить альбом.

К сожалению, для того, чтобы выпускать качественный продукт и взлететь, нужен хороший продюсер и много денег, так что всему свое время. Пока что у меня есть только одна записанная песня, которая называется «Февраль», и я не знаю, когда ее выпущу, – говорит полуфиналистка второго сезона «Супермодели по-украински». – Хочу записывать свои треки и выкладывать их на музыкальные платформы. И если там будет хотя бы тысяча прослушиваний за все время, значит, все не зря.

Факт №6:

После «Супермодели по-украински» Любителева попала в модельное агентство Sharm Models, букером которого работает эксперт проекта Сергей Никитюк.

Факт №7:

На одном из показов Кристины Бобковой с Ариной случился конфуз. По задумке дизайнера, Любителева должна была дефилировать в пиджаке, надетом на голое тело. Лацканы были приклеены прямо к коже скотчем, который отклеился прямо на подиуме. Девушка не растерялась – без тени смущения продолжила дефиле с обнаженной грудью.

Факт №8:

В разгар пандемии коронавируса Арина переболела COVID-19. Она считает, что заразилась от подруги, с которой встречалась на кофе.

Я понимаю свою социальную ответственность. Именно поэтому придерживалась строгого карантина. Пришлось отменить поездку к родителям в другой город. Я молодая, поэтому относительно легко перенесла COVID-19, – призналась Любителева. – Но чем человек старше, тем хуже справляется с болезнью. Не думайте, что заболеть коронавирусом стыдно.

Факт №9:

Некоторое время девушка встречалась с бас-гитаристом и автором песен группы Imagine Dragons Беном Макки. Эти отношения Арина называла «большим, чем дружба, но меньшим, чем любовь».

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» уже этой осенью на Новом канале!

Напомним,