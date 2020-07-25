Супер Топ-модель по-украински: зрители сами выбрали участниц проекта

Эксклюзив 25 июля 2020 09:00 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: зрители сами выбрали участниц проекта
Супер Топ-модель по-украински
пресс-служба Нового канала

Пока Новый канал снимает Суперсезон модельного реалити, предлагаем разобраться, по какому принципу формировался список участниц.

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Суперсезон «Топ-модели по-украински» сулит стать самым любимым среди поклонников модельного реалити Нового канала, ведь его участницы – 25 самых ярких и неординарных выпускниц предыдущих сезонов. Причем выбирали их сами зрители! Рассказываем подробнее, как это было.

После окончания третьего сезона «Топ-модели по-украински» на сайте Нового канала стартовало голосование, в котором приняли участие все девушки (да, Суперсезон – исключительно женский) из предыдущих сезонов, кроме победительниц.

Супер Топ-модель по-украински / пресс-служба Нового канала

Голосование проходило в несколько этапов:

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1. Из каждого сезона выбрали шестерку лидеров, которые перешли в следующий этап – всего 36 участниц.
2. Из них зрители в открытую выбирали десять девушек, которые гарантировано попадут в Суперсезон.
3. После этого продолжилось голосование «вслепую» – зрители не видели общее количество голосов за каждую участницу. Таким образом Новый канал сохранял интригу и мотивировал девушек до последней минуты голосования бороться за место в новом сезоне.

Алла Костромичева / пресс-служба Нового канала

Список участниц «Супер Топ-модели по-украински» стал сюрпризом не только для них самих, но и для ведущей Аллы Костромичевой.

Участниц отбирали не мы, а зрители. Какой-то их выбор для меня логичен, какой-то – очень удивил. Мне интересно услышать от девочек, за что, по их мнению, зритель так их полюбил, как они отреагировали на себя на экране, и как проект изменил их жизни,
– говорит ведущая Нового канала.

Кто же попал в состав участниц «Супер Топ-модели по-украински», вы узнаете совсем скоро! А пока у вас есть отличный повод пересмотреть предыдущие сезоны модельного реалити Нового канала и определиться со своими фаворитками – вдруг за них можно будет поболеть и в Суперсезоне?

Напомним,

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