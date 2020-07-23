Супер Топ-модели по-украински – стартовали съемки нового сезона: первые подробности
Новый канал приступил к производству главного модного проекта страны, в котором за победу будут соревноваться самые любимые модели-выпускницы «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински»
В Суперсезоне примут участие девушки из предыдущих шести сезонов, — говорит креативный продюсер проекта Станислав Бондарь. – Напомню, что первый снимали еще шесть лет назад, когда некоторым из участниц было по 16 лет. Теперь они повзрослели, у них поменялись взгляды на мир, появилась социальная позиция. Об этом девушки и расскажут в Суперсезоне, слоган которого «Красота спасет мир».
Реалити будут снимать в Украине, на нестандартных и впечатляющих локациях.
Мне очень нравится одна из особенностей сезона — популяризация украинского, начиная от идеологии и заканчивая локациями в нашей стране, — говорит Станислав. — Снять весь проект в Украине мы решили еще до карантина, ведь у нас так много неимоверных мест, которые должен увидеть весь мир! Не буду спойлерить, но зрелищность гарантирую.
Я очень рада, что начинаются съемки! Ради этого ведь и прилетела в Киев из Нью-Йорка, — говорит ведущая Нового канала Алла Костромичева. — Интересно посмотреть, как изменились участницы прошлых сезонов и узнать, что сейчас происходит в их жизни. Интригует, как каждая из девушек отреагировала на себя, увидев проект на экране, хочется услышать сравнение — как она представляла себя в кадре, и как увидела. Интересно, что они осознали и изменили, посмотрев на себя со стороны. И, главное, как те, кого выбрал зритель путем голосования на сайте, воспользуются своим шансом в Суперсезоне нашего реалити.