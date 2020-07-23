Супер Топ-модели по-украински – стартовали съемки нового сезона: первые подробности

23 июля 2020 19:08 Александр Кива
Супер Топ-модели по-украински – стартовали съемки нового сезона: первые подробности
Новому сезону – быть! Стартовали съемки Супер Топ-модели по-украински
пресс-служба

Новый канал приступил к производству главного модного проекта страны, в котором за победу будут соревноваться самые любимые модели-выпускницы «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински»

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Кто из них вернется с триумфом, а кто распрощается с мечтой, узнаем уже этой осенью в проекте «Супер Топ-модель по-украински».

В Суперсезоне примут участие девушки из предыдущих шести сезонов, — говорит креативный продюсер проекта Станислав Бондарь. – Напомню, что первый снимали еще шесть лет назад, когда некоторым из участниц было по 16 лет. Теперь они повзрослели, у них поменялись взгляды на мир, появилась социальная позиция. Об этом девушки и расскажут в Суперсезоне, слоган которого «Красота спасет мир».

Реалити будут снимать в Украине, на нестандартных и впечатляющих локациях.

Мне очень нравится одна из особенностей сезона — популяризация украинского, начиная от идеологии и заканчивая локациями в нашей стране, — говорит Станислав. — Снять весь проект в Украине мы решили еще до карантина, ведь у нас так много неимоверных мест, которые должен увидеть весь мир! Не буду спойлерить, но зрелищность гарантирую.

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Несменными останутся ведущая модельного реалити — всемирно известная супермодель Алла Костромичева – и пара экспертов: Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. А вот место третьего в каждом эпизоде будут по очереди занимать суперэксперты из мира моды или шоу-бизнеса.

Я очень рада, что начинаются съемки! Ради этого ведь и прилетела в Киев из Нью-Йорка, — говорит ведущая Нового канала Алла Костромичева. — Интересно посмотреть, как изменились участницы прошлых сезонов и узнать, что сейчас происходит в их жизни. Интригует, как каждая из девушек отреагировала на себя, увидев проект на экране, хочется услышать сравнение — как она представляла себя в кадре, и как увидела. Интересно, что они осознали и изменили, посмотрев на себя со стороны. И, главное, как те, кого выбрал зритель путем голосования на сайте, воспользуются своим шансом в Суперсезоне нашего реалити.

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