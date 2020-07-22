Папа Дэн: новый сериал на канале 1+1
27 июля на «1+1» состоится премьера комедийного сериала «Папа Дэн» о любви, которая переворачивает жизнь и планы главных героев вверх дном, и попадает под шквал критики общества.
По сюжету, 24-летний красавчик Дэн, по которому сходят с ума женщины, и 39-летняя бизнес-леди Тина начинают отношения без обязательств. Такой союз вполне устраивает обоих партнеров, пока Дэн, который и думать раньше не хотел о серьезных отношениях, не начинает понимать, что по уши влюбился в Тину. Впереди Дэна ждет знакомство с тремя детьми избранницы, а Тина узнает, что мама Дэна - это ее школьная подружка. Сможет ли пара преодолеть все преграды на пути к счастью, смотрите уже с понедельника на «1+1».
Над производством продукта работала команда «FILM.UA».
Не пропустите премьеру семейного сериала «Папа Дэн» уже с 27 июля в 21:50 на «1+1».