Папа Дэн: новый сериал на канале 1+1

22 июля 2020 16:50 Александр Кива
Папа Дэн: новый сериал на канале 1+1
Канал 1+1 покажет сериал Папа Дэн
пресс-служба

27 июля на «1+1» состоится премьера комедийного сериала «Папа Дэн» о любви, которая переворачивает жизнь и планы главных героев вверх дном, и попадает под шквал критики общества.

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Зрители смогут увидеть новый сериал в эфире «1+1» с понедельника по четверг в 21:50.

По сюжету, 24-летний красавчик Дэн, по которому сходят с ума женщины, и 39-летняя бизнес-леди Тина начинают отношения без обязательств. Такой союз вполне устраивает обоих партнеров, пока Дэн, который и думать раньше не хотел о серьезных отношениях, не начинает понимать, что по уши влюбился в Тину. Впереди Дэна ждет знакомство с тремя детьми избранницы, а Тина узнает, что мама Дэна - это ее школьная подружка. Сможет ли пара преодолеть все преграды на пути к счастью, смотрите уже с понедельника на «1+1».

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Роли в сериале исполняют актеры Наталья Ноздрина, Стас Тикунов, Татьяна Орлова, Людмила Загорская, Алексей Шуплецов, Даша Трегубова, Никита Тарасов, Лаша Рамишвили, Алексей Нагрудный, Екатерина Вайвала, Олеся Гаева, Ярослава Гуменюк, Вероника Лукьяненко, Евгений Лебедин.

Над производством продукта работала команда «FILM.UA».

Не пропустите премьеру семейного сериала «Папа Дэн» уже с 27 июля в 21:50 на «1+1».

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