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Папа Дэн
Папа Дэн сериал онлайн на TV.UA

Папа Дэн

Адаптация новозеландского сериала "Отчим Дэйв / Step Dave" (2014-2015).

Их роман начался как обычный «секс на одну ночь». Дэн - настоящий баловень судьбы. Ему 24, он - красив и остроумен, а успех у женщин воспринимает как нечто само собой разумеющееся и никогда не завязывает серьезных отношений. Тине – 39, она состоявшаяся бизнес-леди и мать троих детей. Они познакомились при нестандартных обстоятельствах, но с вполне стандартным продолжением: свидание, секс, никаких обязательств... И это полностью устраивает обоих до того момента, пока Дэн вдруг не осознает, что по уши влюбился. Но сможет ли Дэн стать отчимом для троих детей Тины? И как быть с их бабушкой, которая немедленно возненавидела «молокососа»? А как отреагируют близкие Тины на столь очевидный мезальянс? И каково будет Тине в один прекрасный день узнать, что мать Дэна была ее школьной подружкой?

 

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