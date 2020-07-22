29 июля на СТБ зрители увидят 3 серию сериала Папа Дэн.

Смотрите в 3 серии сериала Папа Дэн

Дэн приходит к Тине. Она живет в частном доме, со свекровью Мариной Эдуардовной и тремя детьми. Их отец, страстный американофил, назвал девочек в честь штатов Алабама и Вирджиния. Мрачноватая 15-летняя Алабама (Алла) увлекается ролевыми играми и всегда ходит в эльфийских нарядах. 13-летняя Вирджиния (Женя), напротив, обожает всяческий гламур, косметику и соцсети. 7-летний Елисей, которого папа не успел осчастливить американским именем, – единственный, кто рад появлению Дэна.

Но, когда Дэн пытается провести ночь в доме Тины, именно Елисей становится для него главной проблемой. Каждую ночь он вбегает в спальню мамы с криком, что ему снится кошмар, в котором инопланетяне пытаются его похитить. Как мать, Тина не может оставить испуганного ребенка на ночь одного. История повторяется из ночи в ночь – делая невозможной никакую личную жизнь. Ни Дэн, ни Тина не знают, что Елисей действует по указке девочек, Аллы и Жени, твердо решивших изжить из дома незваного гостя.

Дэн делится своим горем с Артемом, но у того полно своих проблем. Он проходит испытательный срок на новом месте работы, где его конкурентом на вакантное место оказывается вызывающе красивая азиатка Мия. Она раз за разом изобретательно выставляет Артема идиотом, он же никак не может избавиться от влечения к ней.

У Тины тоже есть конфидент: лучшая подруга Даша, с которой они на пару владеют маленьким спа-салоном. Даша ненавидит свою квартиру в «хрущовке» и мечтает о собственном доме, но ее сбережений для этого явно недостаточно. Неожиданно, один из клиентов их салона, Сережа, предлагает Даше купить на пару приглянувшийся дом. Сережа – гей, что очень радует Дашу, уставшую от постоянных проблем с «нормальными мужиками». Она соглашается.

Дэн неожиданно выясняет, что младшая дочь Тины Женя стала объектом травли со стороны одноклассника Глеба, чьи ухаживания она когда-то отвергла. Тот грязно оскорбляет ее в соцсетях, и даже устраивает нападение с забрасыванием яйцами. Тина пытается поговорить с директором школы, с мамой Глеба – но ничто не помогает. Попытка Дэна «наехать» на Глеба только все ухудшает: у того – влиятельные родители, силовой вариант не работает. Тогда Дэну приходит в голову гениальная идея. В баре Кемаля на кухне работает Леня, парень лет 18-ти. Дэн просит его изобразить ухажера Жени: это повысит ее авторитет в школе и заставит Глеба отступиться.

План срабатывает. Когда Леня «по-взрослому» подвозит Женю к школе на своей машине, травля прекращается – и Женя сразу входит в состав «элиты» класса.

Но Алла не верит, что устроенный Дэном спектакль мог так радикально все изменить. Марина Эдуардовна по секрету признается, что она приходила в школу. И, на глазах у одноклассников, побеседовала с Глебом, изобразив из себя его бабушку. Что может быть унизительнее для «лидера класса», чем заботливая бабушка, принесшая ему в школу завтрак и смену белья? А Марина Эдуардовна тихо и внятно объяснила Глебу, что будет приходить каждый день, если от Жени не отвяжутся.

В доме Тины вновь воцарилась гармония. Женя отпрашивается на вечер в кино, сказав всем, что идет с друзьями.

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