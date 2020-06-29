За витриной: смотреть 16 серию онлайн
9 июля на СТБ зрители увидели 16 серию сериала За витриной
Не пропустите интригующую развязку мелодрамы За витриной! 16 заключительная серия увлекательного сериала поведает о полном фиаско бизнесмена Валерия Савенко и полковника Тонабаша. После того, как магазин Vetrov Plaza взлетел в воздух, бизнесмен Савенко направился за «возмещением ущерба» к своей покровительнице Ольге Тобилевич. Не получив желаемого, он умудряется отбить все свои деньги, продав пепелище магазина Vetrov Plaza бывшему владельцу – Андрею Ветрову. Только что получив свои деньги, великий бизнесмен сразу же теряет всю сумму. Подозревая, что виной этому – его заядлый конкурент Андрей Ветров, Валерий Савенко направляется в дом недруга, прихватив с собой оружие… Тем временем следствие серьезно взялось за расследования темных дел коррумпированного полковника Тонабаша. Понимая, что крах его карьеры очень близко, Тонабаш начинает угрожать Ольге Тобилевич и грозится потянуть ее за собой... Чем все это закончится?
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