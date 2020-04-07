У каждого своя ложь: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 07.04.2020)

7 апреля 2020 20:45 Александр Кива
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 07.04.2020)
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 07.04.2020)

6 апреля на СТБ зрители увидели 4 серию сериала У каждого свой обман.

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Смотрите в 4 серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 4 серия от 07.04.2020 Лиза пытается выяснить, куда исчезли деньги со счетов компании Алексея, но никаких зацепок нет. Лиза надеется, что юрист Махонин прольет свет на деятельность фирмы в последние месяцы. Но и у него нет никакой информации, ведь в последнее время Алексей вел себя очень нервно и никому ничего не рассказывал. Кто и зачем скрыл все следы деятельности компании? Смотрите онлайн сериал У каждого своя ложь 2020.

Тем временем в больнице случается чрезвычайное происшествие – после аборта едва не умирает пациентка. Удастся ли Лизе выяснить причины неудачного хирургического вмешательства и наказать виновного?

4 серию сериала У каждого своя ложь смотрите в 21:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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