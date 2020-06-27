За витриной: смотреть 8 серию онлайн

27 июня 2020 15:41 Александр Кива
За витриной: смотреть 8 серию онлайн
За витриной: смотреть 8 серию онлайн

2 июля на СТБ зрители увидели 8 серию сериала За витриной

Читайте такжеУ каждого своя ложь: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 07.04.2020)
Смотрите в 8 серии сериала За витриной

Галина Пасечник, главная героиня мелодрамы За витриной, в серии 8 решится распрощаться с любимым местом работы в отделе высокой моды и напишет заявление на увольнение. После ее незапланированного признания в любви Андрею Ветрову, она не понимает, как дальше работать под его руководством, да и вообще находится где-то рядом с Vetrov Plaza… Чтобы прояснить ситуацию, Андрей Николаевич приглашает Галю в свой кабинет. После недолгой беседы он понимает, что уже давно безумно влюблен в девушку и всю оставшуюся жизнь хочет провести именно с ней. Ну а для этого Андрею Ветрову нужно сделать лишь одно – отменить свадьбу с Викторией Тобилевич, которая уже ждет его возле ЗАГСа… Решится ли Андрей в очередной раз признаться Виктории в нелюбви зная, чем все это для него обернется?

8 серию сериала За витриной смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

сериалы СТБ За витриной

Материалы по теме

За витриной: смотреть 7 серию онлайн
Сериалы

За витриной: смотреть 7 серию онлайн
За витриной: смотреть 6 серию онлайн
Сериалы

За витриной: смотреть 6 серию онлайн
Получала угрозы: 16-летняя блогер-миллионник покончила с собой
Новости

Получала угрозы: 16-летняя блогер-миллионник покончила с собой
Правда или домыслы: Вера Брежнева уволила Эрику Герцег из ВИА Гры, приревновав к Меладзе
Новости

Правда или домыслы: Вера Брежнева уволила Эрику Герцег из ВИА Гры, приревновав к Меладзе

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

5 интересных фактов о зрении, которые вы до сих пор могли не знать

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK