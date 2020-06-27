За витриной: смотреть 8 серию онлайн
2 июля на СТБ зрители увидели 8 серию сериала За витриной
Галина Пасечник, главная героиня мелодрамы За витриной, в серии 8 решится распрощаться с любимым местом работы в отделе высокой моды и напишет заявление на увольнение. После ее незапланированного признания в любви Андрею Ветрову, она не понимает, как дальше работать под его руководством, да и вообще находится где-то рядом с Vetrov Plaza… Чтобы прояснить ситуацию, Андрей Николаевич приглашает Галю в свой кабинет. После недолгой беседы он понимает, что уже давно безумно влюблен в девушку и всю оставшуюся жизнь хочет провести именно с ней. Ну а для этого Андрею Ветрову нужно сделать лишь одно – отменить свадьбу с Викторией Тобилевич, которая уже ждет его возле ЗАГСа… Решится ли Андрей в очередной раз признаться Виктории в нелюбви зная, чем все это для него обернется?
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