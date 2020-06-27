За витриной: смотреть 7 серию онлайн

27 июня 2020 15:38 Александр Кива
За витриной: смотреть 7 серию онлайн
За витриной: смотреть 7 серию онлайн

2 июля на СТБ зрители увидели 7 серию сериала За витриной

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Смотрите в 7 серии сериала За витриной

Мелодрама За витриной 7 серия познакомит всех фанатов сериала с еще одним героем – маленьким мальчиком Мишей, которого подкинули в один из отделов магазина Vetrov Plaza.

И пока полиция разбирается в подробностях происшествия, будущая жена Андрея Ветрова Виктория Тобилевич, решает устроить мальчика в дом малютки. Она отвозит его в детское учреждение и встречает там своего бывшего жениха – банкира Владимира Яновского, от которого ранее сбежала со свадьбы. Владимира очень трогает судьба брошенного ребенка, и он решает усыновить Мишку. В ходе расследования брат Галины Гоша Пасечник узнает девушку, которая подкинула малыша и понимает, что именно он – отец маленького Миши. Не зная, что со всем этим делать,

18-летний Гоша... записывается в армию. Насыщенный событиями день мог бы уже всем этим и закончиться, но судьба распорядилась иначе. Возвращаясь поздним вечером домой, Галина становится свидетелем жестокого нападения конкурентов на ее хорошего друга бариста Василия. Девушка бросается на помощь приятелю, но остановить драку получается только после вмешательства Андрея Ветрова. Пытаясь привести своего начальника в чувства после драки, Галина признается ему в любви… Что же будет дальше?

7 серию сериала За витриной смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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