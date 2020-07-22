28 июля на 1+1 зрители увидят 2 серию сериала Папа Дэн.

Смотрите во 2 серии сериала Папа Дэн

Дэн и Тина встречаются уже несколько недель. Но Дэну кажется, что она намеренно держит дистанцию: не знакомит его со своими детьми, не приглашает домой, не впускает в свою жизнь. Когда Тина в очередной раз куда-то спешно убегает – по ее словам, на концерт в музтеатр, – Дэн решает показать себя взрослым и культурным человеком, знакомства с которым можно не стесняться.

Захватив с собой своего лучшего друга Артема – веселого и безобидного разгильдяя, – он тоже отправляется в филармонию. Но «концерт» оказывается просто большим детским утренником, на который пришли только родители. В довершение ко всему, пьяный Артем затевает потасовку – и их с Дэном позорно выбрасывают из зала на глазах у Тины и всей ее семьи. Дэн объясняет Тине, что хотел лишь быть ближе к ней. Ведь он почти ничего не знает ни о ее семье, ни о ее жизни вне их встреч.

Теперь все родственники Тины в курсе, что у нее – роман. Но в отношениях с Дэном наступает заметное охлаждение. Чтобы преодолеть его, Тина решается на рискованный шаг: приглашает Дэна, в качестве своего кавалера, на вечеринку по случаю дня рождения свояка Филиппа.

Филипп – муж младшей сестры Тины, Юли. Гламурная светская львица, Юля считает сестру неудачницей и давно пытается выдать ее замуж за какого-нибудь состоятельного – пусть и немолодого – человека. Узнав, что избранником Тины является какой-то маргинал-бармен, Юля приходит в ужас. Едва Тина является на вечеринку, Юля рассказывает ей страшную историю: она была в том баре, и бармен откровенно к ней приставал. Тина поначалу отказывается верить, но Юля весьма убедительна.

Когда на вечеринку приходит сам Дэн, Тина бросает ему в лицо обвинения. Впрочем, ситуация быстро проясняется: Юля действительно была в баре, но, не зная Дэна в лицо, заигрывала с хозяином бара, Кемалем – похожим на похотливого сатира типом с вечной сальной ухмылкой на физиономии. Тина облегченно смеется, но Дэн оскорблен столь дикими подозрениями – и уходит, хлопнув дверью. Первая большая ссора.

Дэн с горя напивается с Артемом, Тина же принимает сложное для себя решение. Она звонит Дэну и приглашает его домой: знакомиться с семьей.

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