Папа Дэн: смотреть онлайн 7 серию

22 июля 2020 22:44 Александр Кива
Папа Дэн: смотреть онлайн 7 серию
Папа Дэн: смотреть онлайн 7 серию

5 августа на 1+1 зрители увидят 7 серию сериала Папа Дэн.

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Смотрите в 7 серии сериала Папа Дэн

В доме Тины гламурная Света немедленно вызывает восторг Жени, презрение Аллы и живой интерес Елисея. Именно его гиперобщительность и вынуждает Свету вскоре покинуть дом Тины – к всеобщему облегчению.

            У Артема и Мии заканчивается испытательный срок на работе, но место не достается никому: обоих выгоняют за нарушение офисной дисциплины – секс в подсобке в рабочее время. Артем надеется на продолжение отношений, но Мия грубо посылает его подальше: все кончено.

Дэн сообщает Тине новость: его мама в городе и  хочет с ней познакомиться. Тина страшно нервничает перед встречей – однако, реальность превосходит все ожидания. Тина и Наталья, мама Дэна, узнают друг друга: они учились в одной школе, только Тина была на два класса младше. Обе женщины шокированы.

На следующий день у Тины – новая проблема: некому присмотреть за Елисеем. Тина нехотя обращается к сестре: Юля не любит детей, они с Филиппом исповедуют идеологию «чайлдфри». Поначалу у Юли неплохо получается «работать тетей», но итог плачевен: Елисей впервые в жизни напивается до беспамятства, объевшись конфет с ликером.

Наталья говорит с Дэном по душам: он ведь должен понимать, что отношения с Тиной не имеют будущего. А затем вдруг выражает желание поужинать с Тиной у нее дома. Наталья хочет познакомиться с ее детьми – в конце концов, Тина ведь знакома с ее ребенком.

7 серию сериала Папа Дэн смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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