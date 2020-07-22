Папа Дэн: смотреть онлайн 4 серию

22 июля 2020 20:02 Александр Кива
Папа Дэн: смотреть онлайн 4 серию
Папа Дэн: смотреть онлайн 4 серию

30 июля на СТБ зрители увидят 4 серию сериала Папа Дэн.

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Смотрите в 4 серии сериала Папа Дэн

Но, как выясняется, Женя собралась в кино вовсе не с друзьями, а с Леней. Происходит большой скандал: Жене всего 13 лет, она не может встречаться с взрослым парнем! Тина вновь злится  на Дэна: ведь это именно он познакомил Женю с Леней.

            Девочки продолжают «войну» против Дэна. Они вновь угрозами заставляют Елисея отправиться в спальню Тины с историей об инопланетянах. На этот раз Дэн не выдерживает: сколько можно? Тина встает на защиту сына – и ссора по принципу «слово за слово» приводит к тому, что Дэн уходит. Алла и Женя поздравляют друг друга: они победили.

            И Дэн, и Тина тяжело переживают расставание. Но на следующий день Тина, убирая в квартире, обнаруживает тетрадь, где девочки написали для Елисея незамысловатый сценарий его «спектакля». Дети во всем сознаются. Дэн возвращается – но объявленная Аллой и Женей война отнюдь не окончена.

            Вскоре девочкам удается временно завладеть мобильником Дэна – и они начинают азартно рассылать самые бредовые сообщения по всем контактам. Им даже удается устроить провокацию, которая почти ссорит Дэна с Артемом.

Артем уже давно обижается на друга: Дэн проводит большую часть времени у Тины, и редко бывает в квартире, которую они с Артемом снимают на двоих. Получив странные смс-сообщения, Артем вламывается в дом Тины разобраться с Дэном. Вместе с ним – их давняя знакомая Света, с которой у Дэна были отношения. Света тоже оказалось в «рассылке» дурацких сообщений, которые  Женя и Алла отправляли с телефона Дэна. Вечер заканчивается разоблачением девочек. Света в шоке узнав, что Дениса «заарканила» сорокалетняя тетка с тремя детьми.  Артем мирится с Дэном, надеясь, что вскоре им удастся повеселиться как в старые добрые времена, на сакральном для их компании мероприятии: дне рождения общей подруги.

4 серию сериала Папа Дэн смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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