Папа Дэн: смотреть онлайн 6 серию

22 июля 2020 22:42 Александр Кива
Папа Дэн: смотреть онлайн 6 серию
Папа Дэн: смотреть онлайн 6 серию

4 августа на 1+1 зрители увидят 6 серию сериала Папа Дэн.

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Смотрите в 6 серии сериала Папа Дэн

Дэн временно живет у Тины. Одним утром  он случайно роняет на землю посылку, адресованную Марине Эдуардовне. Та коллекционирует советский фарфор и ведет активную торговлю по Интернету. Находившаяся в посылке статуэтка повреждена; Дэн склеивает ее, как умеет.

Артем, обычно обделенный женским вниманием, теперь страдает от его переизбытка: в офисе к нему брутально пристает Мия, а дома окружает навязчивой заботой Света. Когда последняя  является в офис и затевает драку с Мией, Артем начинает понимать, что совершил ужасную ошибку, выселив Дэна.

Марина Эдуардовна обнаруживает склейку на статуэтке и отправляется к продавцу, выяснять отношения. Продавцом оказывается больная раком женщина, Ольга. Вместо скандала, у них с Мариной Эдуардовной завязывается теплая беседа. Вернувшись домой, Марина Эдуардовна разоблачает Дэна: это он разбил статуэтку. Людей, желающих избавиться от Дэна  в доме Тины, становится все больше.

            Даша советует Тине открыть глаза: Дэн де-факто живет у нее. Скорее всего, он переехал к ней, чтобы не платить за свою квартиру, а историю со Светой просто выдумал. Тина не хочет в это верить, но различные детали подкрепляют эту теорию. Она решает прямо сказать Дэну, что еще не готова к совместному проживанию.

            Дэн и Артем мирятся. Остается лишь выселить Свету и зажить, как прежде. Но Света показывает свой характер во всей красе: она запирается в комнате и не собирается никуда уходить.

            Тина встречается в баре с Дэном и пытается объясниться. Но тот быстро рассеивает ее подозрения: он не собирался к ней переезжать, и давно вернулся бы домой, если бы не демарш Светы. Тина обещает помочь.

            Она отправляется в квартиру Дэна, где Артем ломает голову, как выкурить Свету из ее комнаты. Тина удается снять конфликт: пока Света будет подыскивать себе новое жилье, она поживет у Тины.

6 серию сериала Папа Дэн смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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