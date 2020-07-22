27 июля на 1+1 зрители увидят 1 серию сериала Папа Дэн.

Смотрите в 1 серии сериала Папа Дэн

Денис – для всех просто Дэн – работает барменом и пользуется неизменным успехом у прекрасного пола. Однако, у него есть железное правило: не вступать в длительные отношения, ограничиваясь встречей на одну ночь. Кристина – для близких просто Тина – приходит в бар на «свидание вслепую», но ее кавалер оказывается редкостным занудой и нытиком. Свидание оборачивается полной катастрофой, когда Тина случайно оказывается запертой в туалете. Пытаясь выбраться через окно, она в буквальном смысле падает под ноги Дэну. Тот галантно предлагает отвезти незнакомку в больницу, осмотреть подвернувшуюся лодыжку.

В длинной очереди под кабинетом врача, между Дэном и Тиной завязывается разговор – в ходе которого возникает очевидная взаимная симпатия. Но когда после больницы Дэн предлагает Тине продолжить знакомство, привычный сценарий дает осечку: Тина быстро прощается и уезжает на такси.

На следующий день Дэну все же удается отыскать понравившуюся девушку и пригласить ее на свидание. Торжественно пообещав друг другу, что «это» – только на одну ночь, они довольно быстро оказываются дома у Тины. Но в самый ответственный момент туда вдруг вламывается странная компания: две девочки-подростка, мальчик лет восьми и какая-то пожилая скандальная матрона. Дэн выясняет, что это – дети Тины и ее свекровь: муж давно бросил семью, а бабушка помогает воспитывать внуков. Затем следует еще более шокирующее открытие: если ему – 24 года, то Тине – все 39! Просто она, совладелица спа-салона, поддерживает себя в отличной форме. А он – рослый и небритый – выглядит старше своих лет. Осознав, что шансов на серьезные отношения нет – а ведь Дэн, как ни странно, хотел именно этого! – он уезжает, бросив на прощание: «Ты слишком старая»

Но и несколько дней спустя это происшествие не дает Дэну покоя. В итоге он осознает, что условности и предрассудки – ничто по сравнению с настоящими чувствами. К такому же выводу приходит и Тина, для которой такая разница в возрасте тоже стала предметом серьезной фрустрации.

Встретившись, они решают дать своим чувствам шанс – и бросаются с головой в омут бурного романа.

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