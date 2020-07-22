3 августа на 1+1 зрители увидят 5 серию сериала Папа Дэн.

Смотрите в 5 серии сериала Папа Дэн

У Дэна и Тины – два важных события в один день. Дэн идет на молодежную вечеринку в честь дня рождения своей приятельницы, Тина – на очередной прием, который устраивают Юля с Филиппом. Юля пообещала познакомить Тину с финансовым консультантом, который может дать ценные советы по ведению бизнеса. В последний момент Дэн решает составить Тине компанию.

Обнаруживается, что это – очередная попытка Юли найти Тине респектабельного жениха. Консультантом оказывается Валера, друг Юли, называемый за глаза «Плакса»: он когда-то уже был кавалером Тины – на том самом «свидании вслепую», после которого она познакомилась с Дэном. На этот раз Валера куда более галантен и обаятелен, что вызывает ревность Дэна. Он буквально за руку утаскивает Тину с приема и сообщает, что ей не нужны никакие консультанты: Дэн – не только бармен, но и дипломированный финансист – просто в свое время отказался от работы в офисе, он сам поможет ей поставить бизнес на ноги.

На шумной молодежной вечеринке Артем неожиданно встречает коллегу, азиатку Мию – объект своей любви и ненависти. Вторым сюрпризом оказывается то, что Дэн приходит вместе с Тиной. В итоге, изрядно «принявший на грудь» Артем устраивает с Дэном «разборку», обвиняя его в предательстве старых друзей. После ссоры, перешедшей в драку, Дэн и Тина уходят. В качестве третьего сюрприза вечера, Мия соблазняет Артема прямо в ванной комнате.

Даша с Сережей обживается в своем новом доме. Даша расстроена, что за ремонт платит в основном Сережа – но зато ее радует гармония их отношений: теплые чувства и никакого секса!

У Тины – очередные проблемы с детьми. Женя ночью улизнула из дома и отправилась на вечеринку с Леней. Утром ее привозит домой полиция, подобравшая ребенка на улице в три часа ночи. Тина помещает Женю под «домашний арест»: после школы – сразу домой. Марина Эдуардовна обвиняет во всем Тину: заведя себе молодого любовника, она травмирует психику детей.

Дэн приходит к себе домой, мириться с Артемом. Но выясняет, что его комната занята. Артем поселил там Свету – ту самую, похожую на куклу «Барби» блондинку. Это крайне неуравновешенная особа, которая имеет привычку преследовать всех мужчин, с которыми у нее были отношения – а таких немало, включая и самого Дэна. Теперь у него нет своего жилья.

5 серию сериала Папа Дэн смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.