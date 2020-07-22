Папа Дэн: смотреть онлайн 8 серию

22 июля 2020 22:47 Александр Кива
Папа Дэн: смотреть онлайн 8 серию
Папа Дэн: смотреть онлайн 8 серию

6 августа на 1+1 зрители увидят 8 серию сериала Папа Дэн.

Читайте такжеЗа витриной: смотреть 16 серию онлайн
Смотрите в 8 серии сериала Папа Дэн

Торжественный ужин у Тины проходит без эксцессов: Алла и Женя ведут себя прилично, Тина и Наталья вспоминают школу. На прощание Наталья говорит Дэну, что он, похоже, нашел свою судьбу.

Но на следующий день Наталья встречается с Тиной и просит оставить Дэна. Он молод, ему надо успеть пожить – а с Тиной он потратит впустую лучшие годы. Наталья уезжает из города, оставив Тину в тяжелых раздумьях.

Под влиянием разговора с Натальей Тина начинает избегать Дэна. Когда он приходит к ней домой для прояснения ситуации, Тина объясняет свое нежелание встречаться крайней занятостью: скоро – день рождения Елисея, и у нее масса хлопот.

В спа-салоне Тины Юлю тошнит прямо во время педикюра. Неужели это… беременность? Крайне маловероятно, но возможно. Сама мысль об этом для Юли и Филиппа невыносима. К счастью, тошнота вскоре объясняется банальным пищевым отравлением. Тем не менее, Филипп отправляется к врачу и делает вазэктомию: теперь он стерилен, Юля может быть спокойна. Но на нее это производит обратное впечатление: одно дело – не хотеть детей, а другое – знать, что их никогда не будет.

Даша понимает, что начинает влюбляться в Сережу – который по-прежнему воспринимает ее как лучшую подружку. Чтобы избавиться от наваждения, она просит Дэна познакомить его с кем-нибудь из приятелей: ей срочно нужна романтическая разрядка. Единственным кандидатом оказывается Артем. Но он проявляет редкую безответственность. Не является на первое свидание, и полностью проваливает второе: сначала постоянно говорит о Мие, а затем, уже в квартире, бросает Дашу в одиночестве ради сетевой компьютерной игры. Даша в отчаянии и ярости.

Юля приглашает Тину на обед в ресторан – но это оказывается очередной уловкой: за столиком их ждет все тот же «Плакса» Валера. Взбешенная Тина ссорится с сестрой и уходит. Юля и Валера обедают вдвоем – встреча неожиданно завершается страстным сексом прямо в машине.

8 серию сериала Папа Дэн смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

сериалы Папа Дэн

Материалы по теме

Папа Дэн: смотреть онлайн 7 серию
Сериалы

Папа Дэн: смотреть онлайн 7 серию
Папа Дэн: смотреть онлайн 6 серию
Сериалы

Папа Дэн: смотреть онлайн 6 серию
Андрей Бурым: Полиция меня однажды остановила, оштрафовала, сфотографировались и уехала
Интервью

Андрей Бурым: Полиция меня однажды остановила, оштрафовала, сфотографировались и уехалаЭксклюзив
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK