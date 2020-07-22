6 августа на 1+1 зрители увидят 8 серию сериала Папа Дэн.

Смотрите в 8 серии сериала Папа Дэн

Торжественный ужин у Тины проходит без эксцессов: Алла и Женя ведут себя прилично, Тина и Наталья вспоминают школу. На прощание Наталья говорит Дэну, что он, похоже, нашел свою судьбу.

Но на следующий день Наталья встречается с Тиной и просит оставить Дэна. Он молод, ему надо успеть пожить – а с Тиной он потратит впустую лучшие годы. Наталья уезжает из города, оставив Тину в тяжелых раздумьях.

Под влиянием разговора с Натальей Тина начинает избегать Дэна. Когда он приходит к ней домой для прояснения ситуации, Тина объясняет свое нежелание встречаться крайней занятостью: скоро – день рождения Елисея, и у нее масса хлопот.

В спа-салоне Тины Юлю тошнит прямо во время педикюра. Неужели это… беременность? Крайне маловероятно, но возможно. Сама мысль об этом для Юли и Филиппа невыносима. К счастью, тошнота вскоре объясняется банальным пищевым отравлением. Тем не менее, Филипп отправляется к врачу и делает вазэктомию: теперь он стерилен, Юля может быть спокойна. Но на нее это производит обратное впечатление: одно дело – не хотеть детей, а другое – знать, что их никогда не будет.

Даша понимает, что начинает влюбляться в Сережу – который по-прежнему воспринимает ее как лучшую подружку. Чтобы избавиться от наваждения, она просит Дэна познакомить его с кем-нибудь из приятелей: ей срочно нужна романтическая разрядка. Единственным кандидатом оказывается Артем. Но он проявляет редкую безответственность. Не является на первое свидание, и полностью проваливает второе: сначала постоянно говорит о Мие, а затем, уже в квартире, бросает Дашу в одиночестве ради сетевой компьютерной игры. Даша в отчаянии и ярости.

Юля приглашает Тину на обед в ресторан – но это оказывается очередной уловкой: за столиком их ждет все тот же «Плакса» Валера. Взбешенная Тина ссорится с сестрой и уходит. Юля и Валера обедают вдвоем – встреча неожиданно завершается страстным сексом прямо в машине.

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