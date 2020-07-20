Богиня шопинга. Экстремальный сезон: канал ТЕТ назвал дату премьеры шоу

20 июля 2020 17:30 Александр Кива
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: канал ТЕТ назвал дату премьеры шоу
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: канал ТЕТ назвал дату премьеры шоу

Уже 17 августа в 17:15 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона реалити-шоу про моду, стиль и юмор — «Богиня шопинга».

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Новый сезон Богини шопинга, который телезрители увидят совсем скоро, назвали экстремальным. Участниц ждут новые вызовы: им нужно будет не только подобрать образ на важное или оригинальное событие, но и преодолеть трудности на пути к финальному дефиле.  

Девушки будут вынуждены подбирать аксессуары в нетипичных для женского шопинга местах, например, в магазине «Охота и рыбалка». 

Небольшие изменения будут и в выпусках. Теперь в каждой программе соревнуются не две, а три девушки. 

Также ТЕТ расширил географию и возраст участниц. Одной из модниц проекта, за шопингом которой будут наблюдать зрители, больше 60 лет.  

Бюджет шопинга и время остаются неизменными и ограниченными, ведь настоящие богини смогут собрать невероятный лук за 4 часа с бюджетом 5000 гривен. 

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В каждой программе модницы выставят оценки соперницам за собранный образ и услышат мнения главного фэшн-эксперта шоу Леонида Мартынчика.  

Помимо Леонида предпочтения в одежде девушек будет обсуждать команда комментаторов, о которых телеканал расскажет совсем скоро. 

Первую серию реалити-шоу «Богиня шопинга.Экстремальный сезон» смотрите уже 17 августа в 17:15 на ТЕТ. 

 

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ТЕТ телешоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон

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