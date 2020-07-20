Богиня шопинга. Экстремальный сезон: канал ТЕТ назвал дату премьеры шоу

Уже 17 августа в 17:15 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона реалити-шоу про моду, стиль и юмор — «Богиня шопинга».

Новый сезон Богини шопинга , который телезрители увидят совсем скоро, назвали экстремальным. Участниц ждут новые вызовы: им нужно будет не только подобрать образ на важное или оригинальное событие, но и преодолеть трудности на пути к финальному дефиле.

Девушки будут вынуждены подбирать аксессуары в нетипичных для женского шопинга местах, например, в магазине «Охота и рыбалка».

Небольшие изменения будут и в выпусках. Теперь в каждой программе соревнуются не две, а три девушки.

Также ТЕТ расширил географию и возраст участниц. Одной из модниц проекта, за шопингом которой будут наблюдать зрители, больше 60 лет.

Бюджет шопинга и время остаются неизменными и ограниченными, ведь настоящие богини смогут собрать невероятный лук за 4 часа с бюджетом 5000 гривен.

В каждой программе модницы выставят оценки соперницам за собранный образ и услышат мнения главного фэшн-эксперта шоу Леонида Мартынчика.

Помимо Леонида предпочтения в одежде девушек будет обсуждать команда комментаторов, о которых телеканал расскажет совсем скоро.

Первую серию реалити-шоу «Богиня шопинга.Экстремальный сезон» смотрите уже 17 августа в 17:15 на ТЕТ.