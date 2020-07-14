Канал Украина приступил к съемкам 4 сезона детективного сериала Выходите без звонка

В Киеве начались съемки четвертого сезона детективного сериала Выходите без звонка, снятого по заказу телеканала Украина кинокомпанией Три-Я-Да Продакшн.

В продолжении приключений отважного таксиста Богдана и его друзей зрителя ждут интригующие сюжетные повороты. Судьбоносные перемены произойдут в жизни главных героев, а новые персонажи сериала «Выходите без звонка» добавят больше красок захватывающей истории.

Четвертый сезон сериала «Выходите без звонка» снимается на оживленных улицах столицы. Погони, драки и взрывы сделают сюжет еще более динамичным.

Меня, как человека, всегда беспокоило, что на наших улицах небезопасно. Даже в детстве было это ощущение. А все потому, что многим безразлично, что происходит вокруг. Поэтому данный сериал для меня является своего рода выходом из ситуации. Мне близок главный герой, ведь он обычный парень, который работает в службе такси, но ему не все равно. Он хочет исправить ситуацию, чтобы было спокойно, и преступники сидели в тюрьме. В четвертом сезоне будет еще больше динамики, трюков и экшена,

– рассказывает режиссер сериала Алексей Даруга.

Выходите без звонка 4 сезон / пресс-служба канала Украина

В новом сезоне персонажу актера Романа Семисала предстоит столкнуться со значительными переменами в жизни, которые даются ему непросто.

В четвертом сезоне Богдан меняет сферу деятельности и от этого чувствует себя неуверенно. Ему не хватает друзей, все оказывается не так безоблачно, как он себе представлял. Я могу это сравнить со своим опытом службы в АТО. Когда я отправился туда, погрузился во все, то оказалось это не таким, как представлял. Возникают определенные сложности, которые не приносят удовлетворения. Вот так, примерно, ощущает себя и Богдан в новом сезоне,

– делится исполнитель главной роли таксиста Богдана актер Роман Семисал.

Выходите без звонка 4 сезон / пресс-служба канала Украина

Напомним, по сюжету автогонщик Богдан теряет жену в автокатастрофе. Убитый горем мужчина решает восстановить справедливость и выбить признание с виновника ДТП, которого успешно «отмазали» состоятельные родители. Это решение кардинально меняет жизнь главного героя.

Богдан разочарован в системе и больше не верит полиции, поэтому, когда его друга постигла беда, он рассчитывает только на собственные силы и самостоятельно берется за расследование, ходатайствуя за тех, кто «здесь и сейчас» ищет помощи, справедливости или защиты.

Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга. Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский. В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Дмитрий Сова, Игорь Пазич, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов. Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Премьера нового сезона сериала «Выходите без звонка» состоится в ближайшее время на телеканале «Украина».