Много ненастных дней: канал Украина начал съемки фильма о любви, предательстве и прощении

Компания FILM.UA Group и канал «Украина» разбили тарелку – приступили к съемкам четырехсерийной мелодрамы под рабочим названием «Много ненастных дней».

Начальные сцены были сняты в красивом месте столицы – Национальном эколого-натуралистическом центре, утопающем в зелени и причудливых растениях. Здесь снимали первые кадры с главной героиней – учительницей музыки Катей Смолиной. Ей предстоит пройти непростой путь утрат и разочарований: потерять любимых, узнать о предательстве близких. Выстоит ли она? И что поможет нашей героине пережить эту полосу ненастных дней?

Режиссер Ирина Громозда рассказывает о новой ленте:

«Наш фильм – о подругах, одна из которых предает другую. В такой ситуации люди обижаются, проклинают предателей – да все, что угодно! Но наша героиня находит свое решение: она помогает той, которая предала ее, тем самым спасая и ее, и себя. Но в фильме есть еще одна очень важная линия, которая тоже раскрывает отношения двух женщин: семилетней девочки Машеньки и взрослой одинокой женщины, свекрови Тамары Михайловны. Эта трогательная линия – как душа нашего фильма. И если добавить к этому прекрасного скрипача в исполнении Петра Рыкова – то в итоге получится красивая и сильная история о подругах, предательстве, великодушии и любви…»

Мелодрама порадует зрителей прекрасным актерским составом. В необычных амплуа выступят Петр Рыков, известный по главной роли в проекте «Женский доктор 4», а также Катерина Тышкевич. Роль главной героини Кати Смолиной сыграет актриса Елена Борозенец.

Пожелаем нашей съемочной группе удачных смен!

О фильме:

В жизни учительницы музыкальной школы Кати Смолиной случается непоправимое – в автомобильной аварии погибает ее муж, Андрей. Лучшая подруга, которая находилась с ним в одной машине, в тяжелом состоянии попадает в реанимацию. Катя забирает дочку Инны, семилетнюю Машу, в свой дом. Сама Катя не может иметь детей и тем тяжелее она переживает гибель мужа – у нее ничего не осталось от их любви. Кроме того, свекровь осыпает ее постоянными упреками и обвиняет Катю в смерти Андрея – ведь именно она уговорила мужа отвезти подругу в оздоровительный лагерь к заболевшей Маше.

А вскоре Катя узнает, что ее муж и лучшая подруга были любовниками…

Режиссер-постановщик: Ирина Громозда

Оператор-постановщик: Дмитрий Киптилый

Автор сценария: Марьяна Бек

Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец.

В ролях: Елена Борозенец, Катерина Тышкевич, Петр Рыков, Григорий Бакланов, Диана Дикая, Виталий Кудрявцев, Галина Кобзарь-Слободюк, Алексей Нагрудный и др.