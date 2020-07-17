Много ненастных дней: канал Украина начал съемки фильма о любви, предательстве и прощении

17 июля 2020 11:07 Александр Кива
Много ненастных дней: канал Украина начал съемки фильма о любви, предательстве и прощении
О любви, предательстве и прощении: канал Украина начал съемки фильма Много ненастных дней
пресс-служба

Компания FILM.UA Group и канал «Украина» разбили тарелку – приступили к съемкам четырехсерийной мелодрамы под рабочим названием «Много ненастных дней».

Читайте такжеРазве можно мечтать о большем: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы

Начальные сцены были сняты в красивом месте столицы – Национальном эколого-натуралистическом центре, утопающем в зелени и причудливых растениях. Здесь снимали первые кадры с главной героиней – учительницей музыки Катей Смолиной. Ей предстоит пройти непростой путь утрат и разочарований: потерять любимых, узнать о предательстве близких. Выстоит ли она? И что поможет нашей героине пережить эту полосу ненастных дней?

Режиссер Ирина Громозда рассказывает о новой ленте:

«Наш фильм – о подругах, одна из которых предает другую. В такой ситуации люди обижаются, проклинают предателей – да все, что угодно! Но наша героиня находит свое решение: она помогает той, которая предала ее, тем самым спасая и ее, и себя. Но в фильме есть еще одна очень важная линия, которая тоже раскрывает отношения двух женщин: семилетней девочки Машеньки и взрослой одинокой женщины, свекрови Тамары Михайловны. Эта трогательная линия – как душа нашего фильма. И если добавить к этому прекрасного скрипача в исполнении Петра Рыкова – то в итоге получится красивая и сильная история о подругах, предательстве, великодушии и любви…»

Мелодрама порадует зрителей прекрасным актерским составом. В необычных амплуа выступят Петр Рыков, известный по главной роли в проекте «Женский доктор 4», а также Катерина Тышкевич. Роль главной героини Кати Смолиной сыграет актриса Елена Борозенец.

Пожелаем нашей съемочной группе удачных смен!

О фильме:

В жизни учительницы музыкальной школы Кати Смолиной случается непоправимое – в автомобильной аварии погибает ее муж, Андрей. Лучшая подруга, которая находилась с ним в одной машине, в тяжелом состоянии попадает в реанимацию. Катя забирает дочку Инны, семилетнюю Машу, в свой дом. Сама Катя не может иметь детей и тем тяжелее она переживает гибель мужа – у нее ничего не осталось от их любви. Кроме того, свекровь осыпает ее постоянными упреками и обвиняет Катю в смерти Андрея – ведь именно она уговорила мужа отвезти подругу в оздоровительный лагерь к заболевшей Маше. 

А вскоре Катя узнает, что ее муж и лучшая подруга были любовниками…

Режиссер-постановщик: Ирина Громозда

Оператор-постановщик: Дмитрий Киптилый

Автор сценария: Марьяна Бек

Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец.

В ролях: Елена Борозенец, Катерина Тышкевич, Петр Рыков, Григорий Бакланов, Диана Дикая, Виталий Кудрявцев, Галина Кобзарь-Слободюк, Алексей Нагрудный и др.

Облако тегов

съемки канал Украина фильмы съемки фильма Много ненастных дней

Материалы по теме

Разве можно мечтать о большем: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы
Анонсы на ТВ

Разве можно мечтать о большем: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы
На ТЕТ покажут Мой парень из зоопарка
Анонсы на ТВ

На ТЕТ покажут Мой парень из зоопарка
Канал Украина приступил к съемкам 4 сезона детективного сериала Выходите без звонка
Анонсы на ТВ

Канал Украина приступил к съемкам 4 сезона детективного сериала Выходите без звонка
Как избавиться от ушек на бедрах: ТОП-4 эффективных упражнения
Полезные советы

Как избавиться от ушек на бедрах: ТОП-4 эффективных упражнения

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK