Даша Майстренко розповіла про романтику, яку влаштовує зі своїм коханим

Ведуча проєкту «Спойлер» Даша Майстренко розповіла про чоловіка.

Чи реально зустріти ідеального партнера? Схожі цінності, спільний досвід, здатність чути одне одного можуть створити вау-ефект і відчуття, що ви знайомі все життя. Втім, ідеальних не існує. Аби не розчаровуватися в «тій самій» чи «тому самому», краще не сприймати стосунки за випадкове диво, а працювати над ними!

Даша Майстренко, ведуча YouTube-проєкту «Спойлер» (Новий канал) та випускниця «Супермодель по-українськи», «Супер Топ-модель по-українськи», щаслива в шлюбі з Вадимом Сергієнком. Модель поділилася ексклюзивом про чоловіка, з яким вона на одній хвилі.

Ой, мій чоловік – це мій близнюк! (Усміхається.) Насправді ми дуже схожі в поглядах на життя. Він приймає мене з усіма моїми нестабільностями: роботою, «багами» (сленговий термін в ІТ, що означає «помилка». – Прим. ред.), дуже складною вдачею. Мене виховував тато, тому хоча в мене ніжний голос, але майже чоловічий характер. А от коханого виховувала мама, тож він може бути більш мʼяким, ніж я, коли це потрібно. Так і балансуємо разом, – каже Даша Майстренко. – Можу дуже довго розповідати, який він у мене розумний, сильний, сексуальний! А ще крутий друг. Коли повертаюся додому, завжди безмежно щаслива. Знаю, що ми весело проведемо час і знайдемо, чим зайнятися. Бо він у мене такий – постійно на підриві. Хоче кудись піти, щось показати.

Даша Майстренко з коханим / Пресслужба Нового каналу

Оскільки Даша й Вадим легкі на підйом, найкращий час для подружжя – відпустка.

Саме так! Тоді, коли нам нічого не потрібно від світу, а світу нічого не треба від нас. Обожнюємо відпочивати біля моря або в горах. Як активісти ходимо по 20–30 кілометрів і фотографуємо усе й скрізь, – з усмішкою ділиться ведуча «Спойлера». – Коханий любить подорожі, знає все про історію. Бувало, й не раз, таке, що я жила в певному місті місяцями, та коли приїжджав він, то в перший же день сам водив мене на екскурсії! Хоч для нього це було нове місто. Та й мені тоді здавалося, що я все знаю про місця, поруч з якими живу (усміхається). Тому він певною мірою ще й історик.

А ідеальний вечір для пари – за переглядом фільмів.

Ми кіномани. Можемо годину сваритися, обираючи кіно для перегляду. Він фанат фантастики, я – трилерів. І от завжди вирішуємо, хто ми сьогодні за жанром, – усміхається Даша.

Даша Майстренко з коханим / Пресслужба Нового каналу

