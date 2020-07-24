Олег Винник рассказал о бодибилдинге, и как поправился на 14 кг

24 июля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Олег Винник рассказал о бодибилдинге, и как поправился на 14 кг
Певец Олег Винник
пресс-служба

Феномен украинской сцены Олег Винник впервые рассказал, при каких обстоятельствах он набрал лишний вес, и как ему удалось его скинуть.

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На днях певец Олег Винник стал гостем программы "Слава+". В интервью Славе Демину артист рассказал, чем занимался на карантине, поделился подробностями предстоящего, беспрецедентного для Украины шоу в дополненной реальности, о родителях, своем феномене и многом другом.

Олег Винник рассказал о похудении / кадр из программы

Одним из вопросов, который задал ведущий программы, касался прошлого певца. Слава поинтересовался у Олега, достиг ли он максимума в бодибилдинге, которым ранее занимался артист.

Нет, я не достигал ничего, – заявил Олег Винник. – Когда я занимался, то набивал себя за полгода, а потом паузу делал. Но это было как-то непрофессионально. Это было безбашенно, так сказать. Хотя она работало все, пока молодой. Запал постоянно есть, и не думаешь о последствиях. А потом в туре я почувствовал, что набираю вес. И набрал довольно немало – килограммов 14, если не больше. Иногда у меня люди спрашивают: "Олег, ты столько тратишь энергии, пота, как ты мог набрать столько?" Я потом пошел к тренеру, взял профессионала. Начинал с ним в Берлине, а потом уже взял с собой в тур. И хочу сказать, что это очень эффективно. Сейчас, правда, мало спорта, потому что на карантине, возможностей было мало.

Напомним,

 

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