Олег Винник рассказал о бодибилдинге, и как поправился на 14 кг
Феномен украинской сцены Олег Винник впервые рассказал, при каких обстоятельствах он набрал лишний вес, и как ему удалось его скинуть.
Одним из вопросов, который задал ведущий программы, касался прошлого певца. Слава поинтересовался у Олега, достиг ли он максимума в бодибилдинге, которым ранее занимался артист.
Нет, я не достигал ничего, – заявил Олег Винник. – Когда я занимался, то набивал себя за полгода, а потом паузу делал. Но это было как-то непрофессионально. Это было безбашенно, так сказать. Хотя она работало все, пока молодой. Запал постоянно есть, и не думаешь о последствиях. А потом в туре я почувствовал, что набираю вес. И набрал довольно немало – килограммов 14, если не больше. Иногда у меня люди спрашивают: "Олег, ты столько тратишь энергии, пота, как ты мог набрать столько?" Я потом пошел к тренеру, взял профессионала. Начинал с ним в Берлине, а потом уже взял с собой в тур. И хочу сказать, что это очень эффективно. Сейчас, правда, мало спорта, потому что на карантине, возможностей было мало.
Напомним,
- финалист Эксов женился спустя 8 месяцев после знакомства.
- Леся Никитюк, путешествуя на Le Маршрутке, обнаружила в Карпатах новый "водопад".