Марина Боржемская призналась, что Вячеслав Узелков заблокировал сына в Инстаграм
Развод Вячеслава Узелкова с Мариной Боржемской стал настоящим шоком для публики, ведь они считались одной из самых крепких и красивых пар украинского шоу-бизнеса.
В публикациях спортсмен позволял себе публично оскорблять свою экс-супругу. Например, в одной из них Узелков написал: "У меня никогда не было жены. Та женщина – фейк".
Как оказалось, сын пытался поговорить с папой, написал ему. Однако Вячеслав просто заблокировал сына в соцсети.
Роберт несколько раз написал Славе, сделал замечание, выслал скриншот этих комментариев, после чего он заблокировал сына, – рассказала Марина Боржемская. – И Роберт просто не подписан на своего отца. Он стоит в блоке. Он заблокировал своего сына после того, как Роберт сделал ему замечание, чтобы он не говорил обо мне плохо и не говорил обо мне неправду. Вот и все.
Также Марина Боржемская рассказала, что Вячеслав никак финансово не помогает своим детям. Даже за квартиру, где сейчас проживает Узелков – платит Марина.
Если Слава считает, что это его жилье – это будет его, – говорит Марина Боржемская. – А я сделаю все, чтобы у моих детей было свое жилье. И пусть меня осуждают, напишут, что я забираю у детей. Я ничего не забираю у детей. Забирает их отец, не я. Я все, что нужно, для своих детей делаю. Я не сплю ночами, я работаю.
Напомним,