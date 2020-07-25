Марина Боржемская призналась, что Вячеслав Узелков заблокировал сына в Инстаграм

Развод Вячеслава Узелкова с Мариной Боржемской стал настоящим шоком для публики, ведь они считались одной из самых крепких и красивых пар украинского шоу-бизнеса.

После расставания с Мариной Боржемской , Вячеслав не раз в своих интервью заявлял, что в его сердце лишь она одна и он до последних своих дней жизни будет ее ждать. Но в то же время его посты и комментарии в социальных сетях просто шокировали.

В публикациях спортсмен позволял себе публично оскорблять свою экс-супругу. Например, в одной из них Узелков написал: "У меня никогда не было жены. Та женщина – фейк".

Вячеслав Узелков с детьми / instagram.com/uzelkoff_official

В своем недавнем интервью с Алиной Доротюк Марина рассказала, как на подобные выходки отца реагируют дети. Ведь Роберт и Оливия активно ведут свои странички в Инстаграм и также видят комментарии отца в адрес их мамы.

Как оказалось, сын пытался поговорить с папой, написал ему. Однако Вячеслав просто заблокировал сына в соцсети.

Роберт несколько раз написал Славе, сделал замечание, выслал скриншот этих комментариев, после чего он заблокировал сына, – рассказала Марина Боржемская. – И Роберт просто не подписан на своего отца. Он стоит в блоке. Он заблокировал своего сына после того, как Роберт сделал ему замечание, чтобы он не говорил обо мне плохо и не говорил обо мне неправду. Вот и все.

Марина Боржемская с детьми / instagram.com/uzelkova.marina

Также Марина Боржемская рассказала, что Вячеслав никак финансово не помогает своим детям. Даже за квартиру, где сейчас проживает Узелков – платит Марина.

По документам жилье принадлежит ей, и в скором времени женщина планирует переписать его на экс-супруга. Но не может этого сделать, так как Вячеслав хочет встретиться с ней, а Марина боится видеться с ним тет-а-тет. Боржемская увидеться с Узелковым лишь в присутствии адвоката или юриста.

Если Слава считает, что это его жилье – это будет его, – говорит Марина Боржемская. – А я сделаю все, чтобы у моих детей было свое жилье. И пусть меня осуждают, напишут, что я забираю у детей. Я ничего не забираю у детей. Забирает их отец, не я. Я все, что нужно, для своих детей делаю. Я не сплю ночами, я работаю.

Напомним,