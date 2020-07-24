64-летний Мел Гибсон был госпитализирован в больницу с коронавирусом

24 июля 2020 14:05 Юлия Крутиева
64-летний Мел Гибсон был госпитализирован в больницу с коронавирусом
Актер Мел Гибсон
Fotobank / GettyImages

Список знаменитостей, которых настиг вирус COVID-19 пополнился.

Читайте такжеТанці з зірками-2020: солистка украинской рок-группы подтвердила свое участие в новом сезоне шоу
В этот раз коронавирус подкосил здоровье одного из самых известных представителей Голливуда - звезды фильмов «Неудержимые» и «Возмездие» Мела Гибсона.

64-летний актер был госпитализирован с коронавирусом в США еще в апреле, но об этом стало известно лишь сейчас. В больнице ему пришлось провести неделю.

Мел Гибсон и Розалинда Росс / Fotobank / GettyImages

В апреле у него был положительный результат, и он провел неделю в больнице, - рассказал представитель актера. - Его лечили препаратом ремдесивир, когда он находился в больнице, и с тех пор его тест неоднократно давал отрицательный результат.

Читайте такжеТайный агент: безопасно ли есть булочки с мясом, приобретенные в столичных МАФах
Сейчас Гибсон полностью здоров. Журналистам издания «People» удалось узнать, что актер заболел сразу после актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон, которые публично рассказывали о протекании болезни у них.

Напомним, 

Облако тегов

Мел Гибсон личная жизнь звезд социальные сети новости голливудские звезды болезнь звезд коронавирус коронавирус 2020

Материалы по теме

Боли очень сильные: Звезда сериала Папины дочки перенес еще одну сложную операцию
Новости

Боли очень сильные: Звезда сериала Папины дочки перенес еще одну сложную операцию
Олег Винник рассказал о бодибилдинге, и как поправился на 14 кг
Новости

Олег Винник рассказал о бодибилдинге, и как поправился на 14 кг
Наречена для тата 3 сезон: в 8 выпуске – новый герой и почему отношения с папой-миллионером – не сахар
Анонсы на ТВ

Наречена для тата 3 сезон: в 8 выпуске – новый герой и почему отношения с папой-миллионером – не сахар
Гороскоп на 25 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 25 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK