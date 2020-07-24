64-летний Мел Гибсон был госпитализирован в больницу с коронавирусом
Список знаменитостей, которых настиг вирус COVID-19 пополнился.
64-летний актер был госпитализирован с коронавирусом в США еще в апреле, но об этом стало известно лишь сейчас. В больнице ему пришлось провести неделю.
В апреле у него был положительный результат, и он провел неделю в больнице, - рассказал представитель актера. - Его лечили препаратом ремдесивир, когда он находился в больнице, и с тех пор его тест неоднократно давал отрицательный результат.
Напомним,