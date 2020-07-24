Танці з зірками-2020: солистка украинской рок-группы подтвердила свое участие в новом сезоне шоу

Фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина приняла вызов #танціззіркамиchallenge от актрисы Дарьи Петрожицкой, которая тоже стала участницей проекта.

Юлия Санина сообщила о своем участии в «Танцях з зірками» , разместив на своих официальных страницах в социальных сетях динамичное видео, в котором меняет домашний образ на танцевальный. Юлия бросила вызов участнице группы «НеАнгелы» Славе Каминской, которая уже участвовала в «Танцях з зірками-2», однако из-за травмы не смогла выйти на паркет.

Рокеры не танцуют – с такой установкой я жила много лет, хотя в глубине души, я хотела увидеть себя в танце, – призналась Юлия Санина. – Даже на сцене я не стою у стойки с микрофоном, я двигаюсь и мне нравится смотреть, как люди воспринимают это. Поэтому, я решила, что у меня одна жизнь и почему бы не попробовать потанцевать, если этого хочется, и сломать стереотипы о нетанцующих рокеров. В моей жизни, к сожалению, невозможно чем-то заниматься только ради собственного удовольствия, ведь очень мало свободного времени, но теперь есть проект «Танці з зірками». Передо мной стоит цель - научиться танцевать, цель моего партнера - победить в шоу, поэтому у нас замечательный «коктейль», который поможет осуществить мечты. Ждите уже осенью наши зажигательные и неповторимые танцы.

Юлия Санина / пресс-служба

Совсем скоро станет известно, примет ли Слава Каминская #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц и Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, а также к Юлии Саниной. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут в эфире «Сніданка з 1+1».

Напомним,