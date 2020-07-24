Тайный агент: безопасно ли есть булочки с мясом, приобретенные в столичных МАФах

24 июля 2020 12:20 Юлия Крутиева
Тайный агент: безопасно ли есть булочки с мясом, приобретенные в столичных МАФах
Тайный агент 4 сезон 14 выпуск: смотреть онлайн эфир от 25.07.2020
пресс-служба Нового канала

Ведущая Тайного агента (Новый канал) проверила булочки с мясом, которые продают в столичных МАФах.

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Аромат свежей выпечки так привлекает, что перед ним часто трудно устоять. Поэтому покупаем хлебобулочное изделие по запаху, не оценив его качество. Безопасно ли есть булочки с мясом, приобретенные на уличных точках? Ответ искала журналист проекта «Тайный агент» (Новый канал) Анастасия Квитка.

Грузинское хачапури, слойка с мясом, кубдари – глаза разбегаются от такого выбора, – говорит девушка. – Я пообщалась с несколькими продавцами МАФов, которые заверили, что всю выпечку готовят утром. Вчерашнюю – не реализуют.

Тайный агент 4 сезон 14 выпуск: смотреть онлайн эфир от 25.07.2020 / пресс-служба Нового канала

Журналистка купила несколько изделий и проверила их качество.

Разломила слойку с мясом, и начинка на запах оказалась кислой, – говорит девушка. – Это признак того, что она несвежая. Обязательно обращайте на это внимание, чтобы уберечься от отравления.

Анастасия разломила кубдари, а там – целостный фарш, хорошо прожаренный и с приятным запахом.

Кстати, я попросила, чтобы изделие сделали при мне, – рассказывает журналистка. – Если сомневаетесь в качестве выпечки, лежащий на витрине МАФа, – просите, чтобы готовили при вас. А еще вы можете проверить фарш, который будут класть вам в пирожок. Обратите внимание на его внешний вид, запах и проверьте дату изготовления.

Тайный агент 4 сезон 14 выпуск: смотреть онлайн эфир от 25.07.2020 / пресс-служба Нового канала

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Будьте бдительны, когда покупаете уличную выпечку, чтобы она не навредила вашему здоровью.

В новом выпуске «тайные агенты» научат, как отличить качественное пирожное «картошка» и поделятся простым рецептом его приготовления.

Включайте программу «Тайный агент» в эту субботу в 7:50 на Новом канале.

Напомним,

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