Тайный агент: безопасно ли есть булочки с мясом, приобретенные в столичных МАФах
Ведущая Тайного агента (Новый канал) проверила булочки с мясом, которые продают в столичных МАФах.
Грузинское хачапури, слойка с мясом, кубдари – глаза разбегаются от такого выбора, – говорит девушка. – Я пообщалась с несколькими продавцами МАФов, которые заверили, что всю выпечку готовят утром. Вчерашнюю – не реализуют.
Журналистка купила несколько изделий и проверила их качество.
Разломила слойку с мясом, и начинка на запах оказалась кислой, – говорит девушка. – Это признак того, что она несвежая. Обязательно обращайте на это внимание, чтобы уберечься от отравления.
Анастасия разломила кубдари, а там – целостный фарш, хорошо прожаренный и с приятным запахом.
Кстати, я попросила, чтобы изделие сделали при мне, – рассказывает журналистка. – Если сомневаетесь в качестве выпечки, лежащий на витрине МАФа, – просите, чтобы готовили при вас. А еще вы можете проверить фарш, который будут класть вам в пирожок. Обратите внимание на его внешний вид, запах и проверьте дату изготовления.
В новом выпуске «тайные агенты» научат, как отличить качественное пирожное «картошка» и поделятся простым рецептом его приготовления.
Включайте программу «Тайный агент» в эту субботу в 7:50 на Новом канале.
Напомним,