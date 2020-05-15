Эффективные упражнениями для упругих ягодиц от Марины Боржемской: попа как орех

Фитнес-тренер рассказала, какие упражнения сделают из пятой точки настоящий орешек.

Упражнение №1

К летнему сезону еще есть немного времени, поэтому в программе «Зірковий шлях» Марина Боржемская делится эффективной экспресс-тренировкой ягодиц, которую можно выполнять у себя дома.

Становимся позади стула, положение стоп – на немного большем расстоянии, чем ширина плеч, пальчики разводим в стороны. Держась руками за спинку стула, приседаем, слегка отводя ягодицы назад.

Приседания хорошо прокачивают мышцы ягодиц. Мы должны работать так, чтобы после выхода из карантина они были красивыми, а на пляже мы смогли всех удивить, – говорит Марина Боржемская в эфире канала «Украина». – Повторяем приседания 10-20 раз, задерживаемся внизу и стоим 10 секунд.

Упражнение №2

Упираемся руками в спинку стула и отводим ногу – прижимаем к груди и выпрямляем, чтобы они со спиной образовывали линию. Выполняя упражнение, следует напрягать ягодицы. Повторять движения 10-20 раз на каждую ногу. Если попа горит – значит вы все делаете правильно, и ваши мышцы активно работают.

Упражнение №3

Упражнение №4

Переворачиваем стул и приседаем на него. Касаемся ягодицами стула – и встаем. Повторяем также 10-20 раз.

Ложимся на спину, упираемся ножками в стул, чтобы образовался угол 90 градусов. Поднимаем ягодицы вверх, при этом напрягая их. Также, делая это упражнение, можно поднять одну ногу вверх и выполнять такие же движения тазом.

Такую эффективную тренировку с легкостью можно делать дома каждый день, ведь никакой специальный инвентарь не требуется. И результат не заставит себя ждать!

Напомним,