Виталий Козловский рассказал, кому купил квартиру в Киеве: Поступил я тогда очень своевременно
Виталий Козловский подарил дорогой подарок, о чем рассказал в прямом эфире в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина».
В конце прошлого года я решил, что нужно перевезти отца из Львова в столицу, чтобы у него был тот присмотр и уход, который необходим человеку в пожилом возрасте, – сказал певец. – Отцу недавно исполнилось 73 года. И сейчас, когда продолжается карантин, я понимаю, что поступил тогда очень своевременно.
Представьте, он прожил 45 лет в одном и том же доме, а потом сын сказал: «Батя, давай переезжай», – поделился артист. – Но у меня с отцом очень хорошие отношения. Мы друзья, поэтому он мне доверяет и в тот момент даже не спорил: переезжать или нет.
Все это время Виталия Козловского поддерживал именно его отец.
Когда на Пасху у отца очень сильно поднялось давление, то в таком состоянии явно не до веселья, а он продолжал шутить и смеяться над собой. И все, глядя на него, тоже начали улыбаться, – поделился Виталий Козловский. – Я говорю ему: «У меня, в хорошем смысле слова, шок, как ты воспринимаешь мир и как любишь жизнь. Потому что тебе было очень плохо, а ты все равно веселился и шутил.
Это долг каждого – сделать для родителей максимально то, что от тебя зависит, – объяснил Виталий. – У меня была такая возможность – купить квартиру, я так и сделал для родного человека.
Напомним,