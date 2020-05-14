Лесе Никитюк сделал предложение сексуальный блондин: У меня после этих стрессов грудь уменьшается
На этой неделе Леся Никитюк оказалась по другую сторону баррикад на шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал).
Я наблюдаю за тобой четыре года, – заявил Александр, протягивая к Лесе руки. – И сейчас, когда мы наконец-то встретились, становлюсь на колено, целую твою руку и хочу услышать твой ответ на главный вопрос (драматическая пауза, – прим.ред): ты готова проиграть сегодня?
Это меня так уже четвертый раз развели, – со вздохом заявила ведущая Нового канала. – Что же это такое? Вечно меня только обманывают, и все. Надоели эти воображаемые кольца! У меня после этих стрессов грудь уменьшается.
Смотрите шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк – по вторникам в 19:00 на Новом канале.
Напомним,