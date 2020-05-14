Лесе Никитюк сделал предложение сексуальный блондин: У меня после этих стрессов грудь уменьшается

На этой неделе Леся Никитюк оказалась по другую сторону баррикад на шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал).

Вот уже несколько сезонов девушка является ведущей проекта. И впервые она стала его участницей! Играла против Леди Ле целая армия блондинов. Они танцевали для Леси Никитюк стриптиз, дарили ей цветы и отдавали свои сердца. А топ-блондин по имени Александр даже стал на одно колено и сделал предложение!

Я наблюдаю за тобой четыре года, – заявил Александр, протягивая к Лесе руки. – И сейчас, когда мы наконец-то встретились, становлюсь на колено, целую твою руку и хочу услышать твой ответ на главный вопрос (драматическая пауза, – прим.ред): ты готова проиграть сегодня?

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 12.05.2020) / пресс-служба

Такого поворота событий Леся Никитюк не ожидала! Во время речи красавчика девушка буквально расцвела, а потом рассердилась и мстила ему всю оставшуюся игру:

Это меня так уже четвертый раз развели, – со вздохом заявила ведущая Нового канала. – Что же это такое? Вечно меня только обманывают, и все. Надоели эти воображаемые кольца! У меня после этих стрессов грудь уменьшается.

Смотрите шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк – по вторникам в 19:00 на Новом канале.

Напомним,