Лесе Никитюк сделал предложение сексуальный блондин: У меня после этих стрессов грудь уменьшается

14 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Лесе Никитюк сделал предложение сексуальный блондин: У меня после этих стрессов грудь уменьшается
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

На этой неделе Леся Никитюк оказалась по другую сторону баррикад на шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал).

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Вот уже несколько сезонов девушка является ведущей проекта. И впервые она стала его участницей! Играла против Леди Ле целая армия блондинов. Они танцевали для Леси Никитюк стриптиз, дарили ей цветы и отдавали свои сердца. А топ-блондин по имени Александр даже стал на одно колено и сделал предложение!

Я наблюдаю за тобой четыре года, – заявил Александр, протягивая к Лесе руки. – И сейчас, когда мы наконец-то встретились, становлюсь на колено, целую твою руку и хочу услышать твой ответ на главный вопрос (драматическая пауза, – прим.ред): ты готова проиграть сегодня?

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Такого поворота событий Леся Никитюк не ожидала! Во время речи красавчика девушка буквально расцвела, а потом рассердилась и мстила ему всю оставшуюся игру:

Это меня так уже четвертый раз развели, – со вздохом заявила ведущая Нового канала. – Что же это такое? Вечно меня только обманывают, и все. Надоели эти воображаемые кольца! У меня после этих стрессов грудь уменьшается.

Смотрите шоу «Кто против блондинок?» с Лесей Никитюк – по вторникам в 19:00 на Новом канале.

Напомним, 

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