Елена-Кристина Лебедь призналась, что любимый варит ей веганские супчики

13 мая 2020 16:00 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь призналась, что любимый варит ей веганские супчики
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала о самом вкусном для нее блюде.

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Около пяти лет назад Елена-Кристина Лебедь стала вегетарианцем, а полгода назад – еще и веганом. Перечень продуктов и блюд, которые употребляет ведущая Нового канала, очень ограничен. Но при таком питании, говорит, чувствует себя значительно комфортнее и здоровее. Особенно по вкусу Елене-Кристине Лебедь веганские супчики, которые готовит для нее любимый.

Я истекаю слюной еще на этапе приготовления, – с улыбкой поделилась она. – Особенно люблю томатный суп-пюре.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed
На карантине блюдо можно есть хоть каждый день – оно не откладывается на талии лишними сантиметрами, а, наоборот, очень полезно.

Томатный суп довольно сытный, но не калорийный, – рассказывает ведущая проекта «Аферисты в сетях», который уже несколько лет показывает Новый канал. – И подойдет как веганам, так и нет. Блюдо очень легкое в приготовлении. И там нет ничего лишнего – только помидоры, прованские травы, свежий базилик и орегано.

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Елена-Кристина Лебедь призналась, что обычно любимый варит для нее большую кастрюлю такого супа-пюре. Но поскольку это блюдо любимое, то хватает его всего на несколько дней.

Не пропустите премьеру нового сезона «Аферистов в сетях» – уже 9 июня на Новом канале.

Напомним, 

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