Старшая дочь Снежаны Егоровой в третий раз стала мамой и поделилась первым фото малыша
В семье 27-летней актрисы Стаси Ровинской очередное пополнение!
Первой поделилась радостной новостью счастливая бабушка, сообщив на своей странице в Facebook, что родилась Эмма. Тем самым Егорова рассекретила имя девочки.
Позже о пополнении в семье рассказала и сама Ровинская. В своем микроблоге Стася опубликовала снимок, на котором запечатлена с новорожденной малышкой на руках.
Спасибо всем за поздравления! Эмма прекрасна! 12.05.2020. 13:05
Поздравляем Анастасию и Ярослава Ровинских с рождением доченьки!
Напомним,
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