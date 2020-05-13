Старшая дочь Снежаны Егоровой в третий раз стала мамой и поделилась первым фото малыша

13 мая 2020 00:40 Юлия Крутиева
Старшая дочь Снежаны Егоровой в третий раз стала мамой и поделилась первым фото малыша
Снежана Егорова с дочкой Стасей
instagram.com/sia_rovinska

В семье 27-летней актрисы Стаси Ровинской очередное пополнение!

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Старшая дочь телеведущей Снежаны Егоровой в третий раз стала мамой. Стася и ее супруг Ярослав дождались долгожданную дочь!

Первой поделилась радостной новостью счастливая бабушка, сообщив на своей странице в Facebook, что родилась Эмма. Тем самым Егорова рассекретила имя девочки.

Позже о пополнении в семье рассказала и сама Ровинская. В своем микроблоге Стася опубликовала снимок, на котором запечатлена с новорожденной малышкой на руках.

Спасибо всем за поздравления! Эмма прекрасна! 12.05.2020. 13:05

Стася Ровинская с новорожденной дочкой / instagram.com/sia_rovinska
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Отметим, что в семье Анастасии и Ярослава также подрастают двое сыновей – 5-летний Эван и 3-летний Эней. Мальчиков девушка родила не в Украине, а в Нью-Йорке. Где прошли ее третьи роды – пока не известно.

Поздравляем Анастасию и Ярослава Ровинских с рождением доченьки!

Напомним,

 

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