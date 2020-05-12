Яна Глущенко рассказала, как отпраздновала годовщину свадьбы: Романтика просто зашкаливала!
Звезда «Дизель-шоу» Яна Глущенко рассказала, как проходят ее дни на карантине и какое празднование годовщины свадьбы выбрала для себя в данный период.
Эти золотые ручки готовят три раза в день! На самом деле, у меня даже есть расписание, что готовить, потому что ребенку нужно три раза в день есть что-то вкусненькое и полезненькое. И для того, чтобы не заморачиваться каждый раз, что готовить, я написала на неделю меню, повесила его на холодильник. Вот, например, сегодня у нас сырники, борщ и биточки,– поделилась Яна Глущенко.
Он у меня такой мальчик – что не дай, всем будет интересно играть. Главное – чтобы мама была рядом.
Во время карантина Яна с мужем даже успела отпраздновать годовщину свадьбы. Правда, сделали это достаточно небанально.
Мы сели в машину и поехали в Киев – просто катались на машине, – призналась актриса. – Романтика просто зашкаливала! (смеется) На самом деле, было очень приятно, ведь мы живем за городом и тогда уже карантин длился больше 2-х недель – именно столько я не была в Киеве. Поэтому проехаться по городу было действительно очень круто!