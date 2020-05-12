Яна Глущенко рассказала, как отпраздновала годовщину свадьбы: Романтика просто зашкаливала!

12 мая 2020 20:00 Юлия Крутиева
Яна Глущенко рассказала, как отпраздновала годовщину свадьбы: Романтика просто зашкаливала!
Яна Глущенко с сыном
instagram.com/yamo4ka

Звезда «Дизель-шоу» Яна Глущенко рассказала, как проходят ее дни на карантине и какое празднование годовщины свадьбы выбрала для себя в данный период.

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Мария Мельник и Григорий Герман в шоу «Ранок з Україною» провели прямой эфир с актрисой, в ходе которого выяснилось, что Яна Глущенко обзавелась новыми увлечениями, а именно приготовлением вкусных и полезных блюд для семьи.

Эти золотые ручки готовят три раза в день! На самом деле, у меня даже есть расписание, что готовить, потому что ребенку нужно три раза в день есть что-то вкусненькое и полезненькое. И для того, чтобы не заморачиваться каждый раз, что готовить, я написала на неделю меню, повесила его на холодильник. Вот, например, сегодня у нас сырники, борщ и биточки,
– поделилась Яна Глущенко.

Яна Глущенко с сыном / instagram.com/yamo4ka
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Кроме того, актриса призналась, что, хотя карантин ей уже надоел – есть возможность провести больше времени с сыном. Ведь малыш так нуждается, чтобы мама была рядом.

Он у меня такой мальчик – что не дай, всем будет интересно играть. Главное – чтобы мама была рядом.

Во время карантина Яна с мужем даже успела отпраздновать годовщину свадьбы. Правда, сделали это достаточно небанально.

Мы сели в машину и поехали в Киев – просто катались на машине, – призналась актриса. – Романтика просто зашкаливала! (смеется) На самом деле, было очень приятно, ведь мы живем за городом и тогда уже карантин длился больше 2-х недель – именно столько я не была в Киеве. Поэтому проехаться по городу было действительно очень круто!

Яна Глущенко с мужем / instagram.com/yamo4ka
Напомним,

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