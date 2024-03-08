Бойовий медик 5-ї окремої штурмової бригади на концерті «Дизель Шоу» зробив пропозицію своїй коханій

«Дизель Шоу» дарує весну – в перші дні березня у столиці відбулися нові гумористичні концерти улюблених акторів. Також команда «Дизелів» об’єднала серця закоханих – на сцені бойовий медик освідчився своїй коханій.

Зараз, у час повномасштабного вторгнення, актори «Дизель Шоу» підтримують глядачів бойовим незламним гумором і добрими жартами. А також дають концерти військовим, підтримуючи наших захисників. Команда започаткувала добру традицію – запрошувати на свої шоу військових і їхні родини, даруючи їм пару годин сміху і позитивних емоцій.

Цього разу на нову весняну програму завітав бойовий медик 5-ї окремої штурмової бригади Олександр. Він потоваришував з командою «Дизелів» ще рік тому, коли актори привезли гуманітарну допомогу бійцям у Краматорськ.

Олександр вирішив зробити пропозицію своїй коханій Альоні. Військовий зізнався, що переживає, але його підтримали друзі-актори. Він вийшов на сцену разом з ними, прилюдно освідчився коханій Альоні і попросив стати його дружиною.

Бойовий медик 5-ї Штурмової бригади на концерті «Дизель Шоу» зробив пропозицію своїй коханій / Пресслужба

Дівчина погодилась, а хтось з акторів голосно крикнув: «Вона сказала «Так!»

Було дуже зворушливо, зал аплодував, і так «Дизелі» допомогли об’єднатися закоханим.

Бойовий медик 5-ї Штурмової бригади на концерті «Дизель Шоу» зробив пропозицію своїй коханій / Пресслужба

Прем’єрну весняну програму актори планують показати в 5 містах нашої країни на підтримку Збройних Сил України. Частина коштів традиційно буде перерахована на допомогу війську.

З грудневих концертів ми придбали і передали нашим хлопцям безпілотники і обладнання, а також аптечки, бронежилети, засоби тактичної медицини тощо. І чим далі війна, тим замовлень для військових стає більше. Ми стараємося, і невдовзі приємно здивуємо наших вояків. Слідкуйте за нашими звітами, – сказав шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.

Дизель Шоу / Пресслужба

Лише з київських концертів за грудень минулого року команда «Дизель Шоу» перерахувала на допомогу ЗСУ 2 млн 100 тис.грн, і на цьому не зупиняється.

Нагадаємо, що у весняній програмі – нові і фірмові номери з улюбленими персонажами, веселі жарти і сценки на актуальні теми. Нові порції переможного гумору щопʼятниці о 20:00 в ефірі телеканалу ICTV2!