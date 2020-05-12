Від пацанки до панянки-4: беременная экс-участница реалити в День матери узнала пол своего ребенка
Всего несколько выпусков осталось до конца 4 сезона реалити «Від пацанки до панянки-4».
На днях мы сообщали, что девушка находится на четвертом месяце беременности. Сейчас же Влада готова рассказать, кто родится у нее. Пол своего ребенка она узнала в очень символичный день – в День матери.
Кто надеялся, что я просто разожралась – извините. Во мне сейчас растет маленький человечек который появиться на свет в начале октября. Я очень жду этого момента, когда возьму на руки этого маленького дракончика. Сегодня в День матери я узнала пол ребенка!
Вот как-то так. Будет у меня пацан. Я уже привыкла, что я не получаю то, что хочу. Настроилась уже на куколки и замки, а теперь будут бесконечные одинаковые машинки. В любом случае ребенок - это прекрасно, я рада любому исходу событий. Все происходит в нашей жизни не просто так. Папа счастливый. Мама в шоке.