Від пацанки до панянки-4: беременная экс-участница реалити в День матери узнала пол своего ребенка

12 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: беременная экс-участница реалити в День матери узнала пол своего ребенка
Від пацанки до панянки 4 сезон участница Владислава Роговенко
пресс-служба Нового канала

Всего несколько выпусков осталось до конца 4 сезона реалити «Від пацанки до панянки-4».

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Телезрители с нетерпением ждут завершения проекта, чтобы узнать самое главное – имя победительницы. А тем временем замечательными новостями спешит поделиться экс-участница реалити Владислава Роговенко.

На днях мы сообщали, что девушка находится на четвертом месяце беременности. Сейчас же Влада готова рассказать, кто родится у нее. Пол своего ребенка она узнала в очень символичный день – в День матери.

Кто надеялся, что я просто разожралась – извините. Во мне сейчас растет маленький человечек который появиться на свет в начале октября. Я очень жду этого момента, когда возьму на руки этого маленького дракончика. Сегодня в День матери я узнала пол ребенка!

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Владислава призналась, что мечтала о девочке. Но там уже как Бог дал. Главное, чтобы был здоровеньким. С этими словами она и ее бойфренд Александр лопнули воздушный шар, в котором находились шарики меньшего диаметра. Их цвет как раз и определял пол ребенка: если шарики розовые, то будет девочка, а если голубые – мальчик.

Вот как-то так. Будет у меня пацан. Я уже привыкла, что я не получаю то, что хочу. Настроилась уже на куколки и замки, а теперь будут бесконечные одинаковые машинки. В любом случае ребенок - это прекрасно, я рада любому исходу событий. Все происходит в нашей жизни не просто так. Папа счастливый. Мама в шоке.

Напомним, 

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