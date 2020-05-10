Холостяк-10: как новый образ участницы стал причиной для ее вылета с проекта
В пятницу, 8 мая, на СТБ вышел 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10».
Макс решил познакомиться со всеми мамами одновременно за одним столом. Но прежде, чем отвечать на вопросы Холостяка, женщины решили проверить самого Макса и предложили угадать, где чья мама. Мужчина успешно прошел этот «тест», после чего пообщался с каждой тет-а-тет. Помимо разговоров об участницах, Макс решил воспользоваться возможностью и узнать, каким мамы представляют идеальное свидание для своих дочерей.
Я убедился, что яблоко от яблони недалеко падает. Все мамы прекрасные и очень похожи со своими дочерьми. Девушки не знают, что я встречался с их мамами. Но, думаю, для них это будет очень приятный сюрприз.
Таким образом, благодаря советам матерей, Холостяк организовал для Вики, Даши, Даны и Кристины свидания. Дашу Макс учил водить автомобиль, с Викой отправился на танцы, для Даны устроил фотосессию, а вместе с Кристиной посетил детский городок профессий.
Соперницы сразу отметили новый образ:
Наконец-то она перестала обманывать. Что Бог дал, то дал. Бах – и нет принцесски.
Совершенно не имеет никакого значения, какой длины волосы. Я просто соскучилась по короткой стрижке,– сказала Кристина.
Ранее мне уже приходилось замечать, что у нее не своя длина. Поэтому я не понимаю, зачем она соврала. Я обращаю внимание на детали, особенно, когда ищу спутницу жизни,– разочарованно отметил Макс.
Холостяк признался, что ему неприятно вранье. Мужчина отметил, что постоянные разговоры об искренности и честности нашли свое логическое завершение, и попрощался с Кристиной.
Не пропустите уже в следующую пятницу, 15 мая в 19:00, знакомство с родителями Макса. Как пройдет самая волнительная встреча – узнайте в 11 выпуске проекта «Холостяк-10» на СТБ!
Напомним,