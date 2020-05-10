Холостяк-10: как новый образ участницы стал причиной для ее вылета с проекта

В пятницу, 8 мая, на СТБ вышел 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

Макс познакомился с семьями четырех девушек и определил трех участниц, которых на следующей неделе представит своим родителям. Каким было общение Холостяка с родными Вики, Кристины, Даны и Даши, и кто же покинул проект – читайте в материале.

Макс решил познакомиться со всеми мамами одновременно за одним столом. Но прежде, чем отвечать на вопросы Холостяка, женщины решили проверить самого Макса и предложили угадать, где чья мама. Мужчина успешно прошел этот «тест», после чего пообщался с каждой тет-а-тет. Помимо разговоров об участницах, Макс решил воспользоваться возможностью и узнать, каким мамы представляют идеальное свидание для своих дочерей.

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020) / пресс-служба

После общения со всеми женщинами Макс отметил:

Я убедился, что яблоко от яблони недалеко падает. Все мамы прекрасные и очень похожи со своими дочерьми. Девушки не знают, что я встречался с их мамами. Но, думаю, для них это будет очень приятный сюрприз.

Таким образом, благодаря советам матерей, Холостяк организовал для Вики, Даши, Даны и Кристины свидания. Дашу Макс учил водить автомобиль, с Викой отправился на танцы, для Даны устроил фотосессию, а вместе с Кристиной посетил детский городок профессий.

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020) / пресс-служба

После свиданий главный герой познакомился с семьями всех участниц. Конечно же, родные девушек хотели показать своих дочерей в лучшем свете и придумывали разные способы, как это сделать. Мамы Кристины и Вики предложили сыграть в игры. С отцом Даны Макс обсуждал профессиональную деятельность дочери, а также поднялась тема эротической поэзии. Во время разговора с семьей Даши обсудили и традиции, и историю знакомства родителей.

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020) / пресс-служба

После недели знакомства с семьями участниц Холостяк вынужден был принять важное решение и отпустить одну из девушек домой. Кристина появилась на Церемонии роз без нарощенных волос.

Соперницы сразу отметили новый образ:

Наконец-то она перестала обманывать. Что Бог дал, то дал. Бах – и нет принцесски.

Макс, заметив перевоплощение, пригласил девушку на личный разговор. Целью было узнать, испытывает ли она какие-то переживания. Самому Холостяку участница сказала, что подстриглась, несмотря на то, что это неправда.

Совершенно не имеет никакого значения, какой длины волосы. Я просто соскучилась по короткой стрижке,

– сказала Кристина.

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020) / пресс-служба

Однако Макс не без оснований предположил, что девушка не подстригала волосы, а просто их сняла.

Ранее мне уже приходилось замечать, что у нее не своя длина. Поэтому я не понимаю, зачем она соврала. Я обращаю внимание на детали, особенно, когда ищу спутницу жизни,

– разочарованно отметил Макс.

Холостяк признался, что ему неприятно вранье. Мужчина отметил, что постоянные разговоры об искренности и честности нашли свое логическое завершение, и попрощался с Кристиной.

Не пропустите уже в следующую пятницу, 15 мая в 19:00, знакомство с родителями Макса. Как пройдет самая волнительная встреча – узнайте в 11 выпуске проекта «Холостяк-10» на СТБ!

Напомним,