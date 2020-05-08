Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

8 мая 2020 23:37 Юлия Крутиева
Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020
Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020
кадр из программы

8 мая в эфир вышел десятый выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».

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На десятой неделе проекта «Холостяк-10» произошло важное событие – знакомство главного героя с семьями четырех девушек. А уже в следующем выпуске вы увидите знакомство родителей Макса с участницами.

Кого Холостяк захочет представить своим близким, а с кем – попрощается за шаг до этого.

К сожалению, в 10 выпуске проект Холостяк покинула Кристина.

Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020 / пресс-служба
Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 15 мая, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

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