Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

8 мая 2020 19:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
пресс-служба канала СТБ

8 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».

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Сегодня произойдет одно из самых важных событий для каждой участницы – знакомство Макса с родными девушек. Однако претендентки на сердце Холостяка не знают, что главный герой опередит их! Макс сам пригласит четырех мам на общение, где сможет в тайне от девушек выведать подробности из жизни каждой у самых родных людей. Мамы не только поделятся с Холостяком историями о своих дочерях, но и подскажут идеи для свидания.

Прислушается ли Макс к советам женщин? С чьей семьей у главного героя возникнет наибольшее взаимопонимание? А в ком из девушек Холостяк разочаруется?

10 выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 17 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Холостяк-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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СТБ телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк

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