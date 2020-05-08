Холостяк-10: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити?
10 выпуск романтического реалити СТБ «Холостяк-10», который выйдет уже сегодня, 8 мая в 19:00, ознаменуется важным событием – знакомством главного героя с семьями четырёх девушек.
После тайной встречи с мамами всех девушек Холостяк посетит дом каждой.
Первое знакомство произойдет с семьей Даши в Кривом Роге, откуда она родом. Для участницы очень важно мнение ее родных.
Папа не знакомился еще ни с одним женихом. Для меня родители – это авторитет. Если бы они сказали, что Макс им не нравится, я бы расстроилась,– признается Даша.
Знакомство с семьей Вики пройдет в ее родном городе – Полтаве.
Есть легкое волнение, но оно приятное. Я дождалась этого момента!– скажет девушка.
Не менее волнительной станет для Макса встреча с родными Кристины, ведь девушка неоднократно говорила о том, насколько для нее важна семья.
Внутри тревожность и переживание,– поделится участница.
Еще одно знакомство – с родителями Даны. Отец девушки задаст Холостяку прямые вопросы, один из которых касается эротической поэзии его дочери. Какое отношение у семьи участницы к ее откровенным стихам? И сможет ли Макс найти общий язык с родными Даны? Кроме того, в разговоре с Максом девушка решит поднять тему, которая ее гложет всю последнюю неделю.
Напомним,