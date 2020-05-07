Виталий Козловский рассказал, как Антонина Паперная спасла его разбитое сердце
7 мая 2020 23:30
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy
Певец Виталий Козловский знает, как пережить несчастную любви, о чем стало известно в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина».
Виталий Козловский пережил расставание с любимым человеком, прийти в себя помог совет подруги, актрисы и старшей дочери Ольги Сумской, Антонины Паперной.Сейчас сердце Козловского занято, хотя и говорить об этом он не хочет.
У меня было разбито сердце. Слышал советы от друзей, но лучше всего мне помогло СМС-сообщение от Антонины Паперной, которая написала коротко: «Виталий, не волнуйся, все пройдет, свои от своих не уходят». Если человек ушел, то отпускай и утешься тем, что он оставил тебя, дал возможность дальше развиваться и найти по-настоящему своего человека, – делится певец. – Поэтому я не вправе давать советы, но могу сказать, стоит полюбить себя, особенно женщинам. Каждый из нас унижается настолько, насколько позволяет себя унижать. Есть определенная мера, и она где-то заканчиваться. Мы делаем ошибки, но и анализируем их. Любовь в любом случае, это всегда победа, даже если она не взаимна.
Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy
Счастье любит тишину, лучшее что можно сделать сегодня – написать новую классную песню, и подарить всем, а о личном надо не рассказывать, а переживать его, – говорит Виталий Козловский. – У меня был период, когда я много говорил о личной жизни, ведь трудно держать это в себе. Но что-то ломается вскоре, и заставляет тебя какая-то сила страдать из-за тех чувств, которые тебя заставляли кричать.
Напомним,