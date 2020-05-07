Камалия, Алина Гросу и Гайтана поделились секретами своих округлых и упругих ягодиц

В последнее время все как будто помешались на округлых ягодицах. Скоро лето, значит самое время подтянуть пятую точку.

В программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», популярные певицы рассказали, что помогает им делать ягодицы упругими и аппетитными. Певица Слава Каминская никогда не скрывала: ее красота – заслуга не только матушки-природы, но и скальпеля пластического хирурга. Вот и готовить фигуру мечты к лету певица решила с помощью пластического хирурга.

Солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» призналась, что сделала себе липосакцию, а откачанный жир не оставила без дела – его переместили в ягодицы. Впрочем, артистка отмечает – без правильного питания и спорта вау-эффект быстро сойдет на нет.

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Камалия же готовит попу к лету с помощью лошадей. Она знает цену не только себе, но и своей пятой точке.

У меня самая лучшая попа, – заявила Камалия и добавила, что секрет ее аппетитных форм – в конном спорте. – Я тренировки никогда не прекращаю, я спортсмен 1-го разряда. Надеюсь, что скоро буду мастером спорта. Поэтому тренировки на лошадях у меня минимум 4 раза в неделю и где-то 3 раза – в зале. Плюс – плавание, танцы.

Камалия / instagram.com/kamaliyaofficial

Правда, все это певица говорила еще до карантина. Очевидно, сейчас она занимается у себя дома. Но есть еще один секрет роскошных ягодиц, которым с легкостью может воспользоваться каждая девушка. Причем, прямо на кухне.

В Конго говорят, что нужно есть много манки, тогда у тебя будет большая красивая попа,

– говорит Гайтана, которая, впрочем, держит попу в форме с помощью приседаний.

Гайтана / instagram.com/gaitanamusic

А вот певица Алина Гросу большие ягодицы, которые сейчас в тренде, иметь не хочет. Поэтому, наоборот, ищет способы, как уменьшить объемы.

У меня другая проблема – я родилась как раз с кругленькой попой. И мне ее бы сдуть. Поэтому я заказываю еду – 1000 калорий в день. Съедаю даже меньше, где-то 800, и мне это помогает очень быстро сбросить вес, около 5 килограммов за 2,5 недели. Это такой экспресс-метод – я ем и худею. А еще есть аюрведа – когда ты 2-3 недели ешь только овощи, шпинат, какую травку,

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

– рассказала Алина Гросу.

Напомним,