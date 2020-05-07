Камалия, Алина Гросу и Гайтана поделились секретами своих округлых и упругих ягодиц
В последнее время все как будто помешались на округлых ягодицах. Скоро лето, значит самое время подтянуть пятую точку.
Солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» призналась, что сделала себе липосакцию, а откачанный жир не оставила без дела – его переместили в ягодицы. Впрочем, артистка отмечает – без правильного питания и спорта вау-эффект быстро сойдет на нет.
У меня самая лучшая попа, – заявила Камалия и добавила, что секрет ее аппетитных форм – в конном спорте. – Я тренировки никогда не прекращаю, я спортсмен 1-го разряда. Надеюсь, что скоро буду мастером спорта. Поэтому тренировки на лошадях у меня минимум 4 раза в неделю и где-то 3 раза – в зале. Плюс – плавание, танцы.
В Конго говорят, что нужно есть много манки, тогда у тебя будет большая красивая попа,– говорит Гайтана, которая, впрочем, держит попу в форме с помощью приседаний.
У меня другая проблема – я родилась как раз с кругленькой попой. И мне ее бы сдуть. Поэтому я заказываю еду – 1000 калорий в день. Съедаю даже меньше, где-то 800, и мне это помогает очень быстро сбросить вес, около 5 килограммов за 2,5 недели. Это такой экспресс-метод – я ем и худею. А еще есть аюрведа – когда ты 2-3 недели ешь только овощи, шпинат, какую травку,– рассказала Алина Гросу.
Напомним,