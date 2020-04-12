Слава Каминская с дочерью приняли участие в челлендже с подушками: как куклы
Звезды то и дело делают «платья» из подушек, дабы развлечь публику.
Так, в Instagram Каминской появилось фото, где она с 4-летней дочкой позируют в подушках, подвязанных поясами. Не забыли мама и дочь надеть стильную обувь: Слава запечатлена в ботфортах цвета хаки, а девочка примеряла бежевые туфли-лодочки своей мамы.
Челленджи – это побочки популярности,– оставила лаконичную подпись Каминская.
Фолловеры не прошли мимо такого эффектно снимка и засыпали маму и дочку комплиментами: «Как куклы», «Слава, вы так похорошели. Вам развод только на пользу», «Малышка растет модницей. Вся в маму», «Очень красивое фото», «Ах, какие ножки», «Восхищаюсь вами. Вы талантище», «Стильные, модные, гламурные».
Напомним,