Слава Каминская с дочерью приняли участие в челлендже с подушками: как куклы

12 апреля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская с дочерью приняли участие в челлендже с подушками: как куклы
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Звезды то и дело делают «платья» из подушек, дабы развлечь публику.

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В ряды присоединившихся записалась и певица Слава Каминская. Вместе с дочкой Лаурой знаменитость поучаствовала в челлендже «pillowchallenge».

Так, в Instagram Каминской появилось фото, где она с 4-летней дочкой позируют в подушках, подвязанных поясами. Не забыли мама и дочь надеть стильную обувь: Слава запечатлена в ботфортах цвета хаки, а девочка примеряла бежевые туфли-лодочки своей мамы.

Челленджи – это побочки популярности,
– оставила лаконичную подпись Каминская.

Певица Слава Каминская с дочкой Лаурой / социальная сеть Instagram

Фолловеры не прошли мимо такого эффектно снимка и засыпали маму и дочку комплиментами: «Как куклы», «Слава, вы так похорошели. Вам развод только на пользу», «Малышка растет модницей. Вся в маму», «Очень красивое фото», «Ах, какие ножки», «Восхищаюсь вами. Вы талантище», «Стильные, модные, гламурные».

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К слову, идея сооружения платья из подушки набирает обороты не только среди звезд. Подписчики Instagram вовсю принимают участие в челлендже, дополняя свой лук различными аксессуарами.

Напомним,

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