Владимир Остапчук удивил участием в популярном челлендже: в одеяле на голое тело

Как проходят карантинные будни звезд шоу-бизнеса можно наблюдать в их Instagram.

Популярный челлендж под названием «pillowchallenge», где девушки надевают вместо платья подушки, подвязывая их ремнем, не прошел мимо телеведущего Владимира Остапчука

В своем микроблоге ведущий выложил снимок, который вызвал ажиотаж в Сети. Обнаженный Вова надел на себя синее одеяло и подвязал его поясом. Нельзя не сказать и о позе, которую продемонстрировал шоумен. Он осторожно выставил правую ногу и попытался передать позу, с которой девушки часто позируют на фото.

Где там ваши красные дорожки?

‒ подписал кадр Остапчук.

Фолловеры не заставили себя долго ждать. Многим понравился такой креатив от шоумена: «Аксессуаров не хватает»», «Чья же рука сфоткала Остапчука?», «Изящной походкой, останусь я дома…», «Такой харизматичный и красивый», «Последствия карантина», «А чем еще звездам дома заниматься?», «Креативненько».

К слову, ранее подобные образы уже успели продемонстрировать Леся Никитюк, Злата Огневич, Ирина Горовая с дочерью Наташей и многие другие звезды.

Напомним,