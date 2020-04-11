Владимир Остапчук удивил участием в популярном челлендже: в одеяле на голое тело

11 апреля 2020 20:00 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук удивил участием в популярном челлендже: в одеяле на голое тело
Телеведущий Владимир Остапчук
социальная сеть Instagram

Как проходят карантинные будни звезд шоу-бизнеса можно наблюдать в их Instagram.

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Популярный челлендж под названием «pillowchallenge», где девушки надевают вместо платья подушки, подвязывая их ремнем, не прошел мимо телеведущего Владимира Остапчука.

В своем микроблоге ведущий выложил снимок, который вызвал ажиотаж в Сети. Обнаженный Вова надел на себя синее одеяло и подвязал его поясом. Нельзя не сказать и о позе, которую продемонстрировал шоумен. Он осторожно выставил правую ногу и попытался передать позу, с которой девушки часто позируют на фото.

Где там ваши красные дорожки?
‒ подписал кадр Остапчук.

Фолловеры не заставили себя долго ждать. Многим понравился такой креатив от шоумена: «Аксессуаров не хватает»», «Чья же рука сфоткала Остапчука?», «Изящной походкой, останусь я дома…», «Такой харизматичный и красивый», «Последствия карантина», «А чем еще звездам дома заниматься?», «Креативненько».

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К слову, ранее подобные образы уже успели продемонстрировать Леся Никитюк, Злата Огневич, Ирина Горовая с дочерью Наташей и многие другие звезды.

Напомним,

Телеведущий Владимир Остапчук / социальная сеть Instagram
 

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