Любовь, тайны и ложь: в понедельник, 11 мая, в 21:00 на канале «Украина» стартует новый сериал «Женские секреты» производства компании FILM.UA.

Его героиня Марта работает психологом в престижном колледже. У нее успешная карьера, симпатичный жених Тимур и мечты о семье. Неожиданно Марта узнает, что ее студентка Юля беременна и хочет сделать аборт. Юле – 17 лет, ее мать умерла пару лет назад. И Марта, помня ошибки своей юности, решает рассказать обо всем отцу Юли. Но отец девочки Иван оказывается первой и самой большой любовью Марты, с которым она рассталась 12 лет назад.

Мы подготовили интересные подробности о том, как проходила работа над картиной «Женские секреты» и с какими сложностями пришлось столкнуться ее создателям.

Факт 1

Съемки 12-серийного фильма проходили в Киеве и Киевской области летом прошлого года. Режиссером-постановщиком сериала стал Максим Мехеда, который известен зрителям по таким работам как «Забудь и вспомни» и «По законам военного времени». По словам режиссера, как нельзя лучше сюжет его нового многосерийного фильма раскрывает фраза «есть куда жить».

В целом наш фильм именно об этом, – говорит Максим Мехеда. – У всех в этой истории есть свое прошлое и множество тайн в нем. Герои долго и тщательно скрывали свои ошибки, маленькие и большие трагедии, боль или давнюю любовь. Но однажды все это выходит наружу – персонажам предстоит справиться со всеми вызовами и ударами судьбы. Уверен, что наблюдать за их жизненными перипетиями будет интересно.

Женские секреты: ТОП-5 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Факт 2

Роли двух девушек – Марты и Юли – с похожими судьбами сыграли актрисы Валерия Ланская и Ирина Гришак. Но если Валерия – актриса с опытом и внушительной фильмографией, то Ирина начала сниматься в кино всего 2 года назад. Тем не менее, 22-летняя девушка уже сыграла в больше чем 10 проектах, среди которых и три главные роли. Ирина говорит, что успех в актерской профессии зависит от множества факторов, в том числе и везения.

Безусловно, нужен талант, всестороннее развитие, коммуникации, но есть место и везению, лотерее, удаче оказаться в нужное время в нужном месте, – отмечает юная актриса. – Кто-то и в 40 получает первые большие роли, но потом до конца жизни остается на плаву, будучи великим. А кто-то с самого детства из кадра не вылезает.

Женские секреты: ТОП-5 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Ирина добавляет, что на съемочной площадке «Женских секретов» имела возможность перенять опыт у партнеров – известных актеров Валерии Ланской и Прохора Дубравина.

Училась технике, которая работает в тандеме с эмоциями, а не только что-то одно. Это очень опытные артисты. Они быстро схватывают, включаются. Вот, например, мы 2 минуты назад шутили, смеялись, тут камера, мотор – и они уже рыдают в кадре, и я такая: «А, стоп, как? Уже снимаем что ли?» При этом всем они ну очень приятные люди!

Факт 3

Несмотря на десятки сыгранных ролей в кино, Валерия Ланская привыкла готовиться к каждому новому проекту основательно. Поэтому о нюансах профессии психолога начала узнавать заранее.

Все люди разные. А психологи тоже люди. Поэтому манеры не перенимала, – призналась актриса. – А вот про профессию очень много прочитала и разговаривала с двумя ее представителями лично. Задавала вопросы… много пригодилось на съемках. Самыми сложными в этом проекте для меня оказались ночные смены, потому что ночью мне невыносимо тяжело работать.

Женские секреты: ТОП-5 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Факт 4

Непростых съемок, по словам режиссера, было немало. К примеру, пожар на даче одного из героев. Чтобы контролировать огонь и безопасно провести съемку, команда проекта приняла решение построить комнату, в которой должно вспыхнуть пламя, в специально построенной декорации. Хотя саму дачу снимали в реально существующем доме с особой чеховской атмосферой.

Мы пропитали стены и пол в декорации необходимыми противопожарными жидкостями и продумали все безопасные меры, – рассказывает Максим Мехеда. – Естественно, все ответственные во время съемки «возгорания комнаты» волновались и выдохнули только после того, как было сказано «Всем огромное спасибо! на сегодня – все!»

Сложными были и сцены драк. Актеры готовились к ним заранее и почти все трюки исполняли сами. Таким образом, режиссеру не пришлось искать компромисс и прятать дублеров ракурсом.

Женские секреты: ТОП-5 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Факт 5

Для самих артистов их роли тоже оказались непростыми. Валерия Ланская говорит, что редко полностью поддерживает своих героинь, но в данном случае поступила бы так же. А Ирина Гришак признается, что понять Юлю, а может даже полюбить, зритель сможет с серии эдак 9-й. А вот для Влада Никитюка, сыгравшего парня Марты, который никак не решится жениться на своей девушке, такая позиция героя вполне понятна.

Это нормальная мужская позиция – иметь почву под ногами, быть уверенным в завтрашнем дне, иметь возможность содержать свою семью. Если нет такой почвы, мне кажется, лучше не торопиться. А вот что заставило меня выйти из зоны комфорта в процессе съемок, так это то, что мой персонаж – любитель выпить. Я находился в режиме «спорт» и давно уже не наслаждался вкусами разного вида алкоголя, так что пришлось вспоминать,

– смеется Влад.

Женские секреты: ТОП-5 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Какие тайны много лет скрывали герои фильма и как будут справляться с ударами судьбы – зрители узнают совсем скоро. Сериал «Женские секреты» будут выходить в эфире канала «Украина» с понедельника по четверг в 21:00.

Напомним,