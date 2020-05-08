Ревизор. Карантин: проверка столичного МАФа шокировала количеством нарушений и угроз здоровью

8 мая 2020 20:00 Юлия Крутиева
Ревизор. Карантин: проверка столичного МАФа шокировала количеством нарушений и угроз здоровью
Ревизор. Карантин: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2020)
пресс-служба

Ведущая Юлия Панкова проверила условия приготовления кофе и хот-догов в киоске.

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В каждом городе Украины есть киоски, где можно приобрести легкий перекус: хот-дог, шаурму, картофель, фалафель и кофе. Это быстро, удобно и вкусно. Но безопасно ли? Команда спецвыпусков «Ревизор. Карантин» (Новый канал) проверила работу одного из столичных МАФов, который продолжил свою работу во время карантина.

К нам обратились киевляне с просьбой провести ревизию фастфуда в центре города, – рассказывает ведущая. – По их словам, работники заведения нарушают все санитарно-гигиенические нормы. Я скажу больше, они сейчас нарушают распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий ЧС, в котором говорится, что на время карантина все МАФы должны прекратить реализацию шаурмы и другой еды быстрого приготовления, продажу чайных и кофейных напитков.

Ревизор. Карантин: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2020) / пресс-служба
В заведении Caliber 10 Юлю встретил повар Гарри. Мужчина готовил блюда без перчаток, а его маска едва прикрывала рот.

Безопасность украинцев в условиях карантина – на первом месте, – рассказывает Юля. – К сожалению, повар фастфуда пренебрегал гигиеническими рекомендациями Минздрава. И это не единственное его нарушение! Ведь он не выполняет распоряжения руководителя НС, а продолжает готовить для служб доставки готовой еды – Uber и Glovo. Отдает заказ покупателям в негерметичных упаковках. Рабочие поверхности – грязные. У Гарри были дезинфицирующие средства, но он использовал их не по назначению – жидкостью для пола мыл рабочие поверхности.

Ревизор. Карантин: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2020) / пресс-служба
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А еще ведущая с помощью анализатора качества проверила масло, в котором жарилась картошка. Табло устройства было красного цвета – это значит, что масло уже опасно для использования.

Медицинскую книжку повар не показал. И не смог назвать врачей, которых проходил во время обследования. Более того, документы, подтверждающие законность деятельности МАФа, тоже отсутствовали на локации.

Ревизор. Карантин: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2020) / пресс-служба
Обо всех нарушениях в Caliber 10 команда «Ревизор. Карантин» сообщила в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Такое заведение должно прекратить свою работу, – говорит ведущая. – Ведь своей деятельностью может угрожать здоровью украинцев.

Включайте спецвыпуски «Ревизор. Карантин» по четвергам в 18:00 на Новом канале.

Напомним,

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