Ревизор. Карантин: проверка столичного МАФа шокировала количеством нарушений и угроз здоровью
Ведущая Юлия Панкова проверила условия приготовления кофе и хот-догов в киоске.
К нам обратились киевляне с просьбой провести ревизию фастфуда в центре города, – рассказывает ведущая. – По их словам, работники заведения нарушают все санитарно-гигиенические нормы. Я скажу больше, они сейчас нарушают распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий ЧС, в котором говорится, что на время карантина все МАФы должны прекратить реализацию шаурмы и другой еды быстрого приготовления, продажу чайных и кофейных напитков.
Безопасность украинцев в условиях карантина – на первом месте, – рассказывает Юля. – К сожалению, повар фастфуда пренебрегал гигиеническими рекомендациями Минздрава. И это не единственное его нарушение! Ведь он не выполняет распоряжения руководителя НС, а продолжает готовить для служб доставки готовой еды – Uber и Glovo. Отдает заказ покупателям в негерметичных упаковках. Рабочие поверхности – грязные. У Гарри были дезинфицирующие средства, но он использовал их не по назначению – жидкостью для пола мыл рабочие поверхности.
Медицинскую книжку повар не показал. И не смог назвать врачей, которых проходил во время обследования. Более того, документы, подтверждающие законность деятельности МАФа, тоже отсутствовали на локации.
Такое заведение должно прекратить свою работу, – говорит ведущая. – Ведь своей деятельностью может угрожать здоровью украинцев.
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