Виталий Козловский о сексе втроем и эротических фантазиях: Нужно желание все это реализовать наяву
8 мая 2020 18:00
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy
Певец Виталий Козловский ответил на интимные вопросы.
Виталий Козловский вспомнил строки известной песни:
«Там, де двоє – там весілля. А де троє – перші ягоди журби». Из песни слов не выкинешь, поэтому такого «ля труа» у меня не было, – сказал певец. – А вот в творческой жизни «ля труа» возможно. Например, когда с кем-то записываешь песню.
Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy
Было бы странно, если бы я сказал: «Нет, вы что! Я про такое даже не думаю! У меня вообще нет фантазий на эту тему, – и добавил: – У меня как раз есть фантазии. Скучать не приходится. Поэтому нужно лишь желание все это реализовывать не только в своем воображении, но и наяву.
Когда речь зашла о его ориентации, о которой тоже предостаточно слухов и разговоров, артист ответил:
Если люди интересуются, значит, их это волнует. Мне все равно: говорят они об этом или нет.
Напомним,