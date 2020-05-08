Виталий Козловский о сексе втроем и эротических фантазиях: Нужно желание все это реализовать наяву

Певец Виталий Козловский ответил на интимные вопросы.

Во время прямого эфира в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», одна из подписчиц «Зіркового шляху» спросила певца: «Был ли у вас секс втроем?» Виталий Козловский вспомнил строки известной песни:

«Там, де двоє – там весілля. А де троє – перші ягоди журби». Из песни слов не выкинешь, поэтому такого «ля труа» у меня не было, – сказал певец. – А вот в творческой жизни «ля труа» возможно. Например, когда с кем-то записываешь песню.

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy

Следующий провокационный вопрос от подписчиков снова касался интимной жизни артиста: «Были ли у вас эротические фантазии?» На что Виталий Козловский ответил:

Было бы странно, если бы я сказал: «Нет, вы что! Я про такое даже не думаю! У меня вообще нет фантазий на эту тему, – и добавил: – У меня как раз есть фантазии. Скучать не приходится. Поэтому нужно лишь желание все это реализовывать не только в своем воображении, но и наяву.

Когда речь зашла о его ориентации, о которой тоже предостаточно слухов и разговоров, артист ответил:

Если люди интересуются, значит, их это волнует. Мне все равно: говорят они об этом или нет.

Напомним,