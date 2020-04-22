Филин: На канале Украина – премьера детективного сериала
12 мая в 13:30 на канале «Украина» стартует премьера детективного сериала «Филин». Производством картины по заказу канала «Украина» занимается продакшн-компания «Теле Про».
В основу сериала положены две основные темы. Первая - роль женщины в мужском мире. В нашем случае, две главные героини - Марго и Кира, круглосуточно под прессом недоверия: со стороны коллег, со стороны фигурантов их расследований, а также, что очень важно, со стороны друг друга, как профессиональные конкурентки. Вторая тема - борьба «старого» с «новым». Смогут ли сотрудничать представители «старой» и «новой» систем? Темы дополняют друг друга и прекрасно вписываются в формат детективного вертикально-горизонтального сериала. Взаимоотношения героев, - Киры, Марго, Макс и других, - играют не меньшее значение, чем преступления, которые они расследуют. Кроме детективной истории на одну серию, развивают напряженные «сквозные», горизонтальные сюжеты,– комментирует креативный продюсер канала «Украина», директор продакшн компании «Теле Про» Елена Канишевская.
Это была бы классическая детективная история о преступлениях отношениях, любви, если бы не искусственный интеллект, который помогает в решении не только криминальных, но и личных вопросов. Он изюминка сериала. С каждой серией «Филин» все больше развивается, и его можно даже назвать еще одним следователем в команде,– делится режиссер сериала Александр Онуфриев.
Это был вызов для меня. Потому что, когда мы снимали начальные серии, то с длинными волосами по-другому себя чувствуешь. Когда подстриглась, вижу изменения. С этой прической я больше приблизилась к тому, какой вижу свою героиню, Киру Корн,– рассказала Александра Эпштейн.
В сериале снялись актеры: Инна Мирошниченко, Александра Эпштейн, Антон Еремин, Руслана Писанка, Федор Ольховский, Олесь Кацион, Евгений Григорьев и другие. Режиссеры: Евгений Чернышев и Александр Онуфриев. Главный автор: Альбина Ильченко. Продюсеры проекта: Елена Канишевская, Виталия Белоусова, Анастасия Красикова, Вячеслав Братков.
Премьера сериала «Филин» состоится 12 мая в 13:30 на телеканале «Украина».