МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 11 выпуске от 09.05.2020
9 мая 2020 22:30
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 11 выпуске от 09.05.2020
пресс-служба канала СТБ
9 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».
На битве черных фартуков как всегда было нелегко. Ведь участникам шоу «МастерШеф. Профессионалы-2»
нужно было приготовить впечатляющее блюдо из одного всего продукта. Отметим, что на этой неделе еще и количество участников в битве просто зашкаливало – большая половина из них.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 11 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинула Анастасия Кобыляцкая.
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 11 выпуске от 09.05.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2»
смотрите в следующую субботу, 16 мая, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA
.