МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 11 выпуске от 09.05.2020

9 мая 2020 22:30 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 11 выпуске от 09.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 11 выпуске от 09.05.2020
пресс-служба канала СТБ

9 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

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На битве черных фартуков как всегда было нелегко. Ведь участникам шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» нужно было приготовить впечатляющее блюдо из одного всего продукта. Отметим, что на этой неделе еще и количество участников в битве просто зашкаливало – большая половина из них.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 11 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинула Анастасия Кобыляцкая.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 11 выпуске от 09.05.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 16 мая, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 11 выпуске от 09.05.2020
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МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 11 выпуске от 09.05.2020

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