Последний день войны: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Сегодня, 9 мая, в 17:00 телеканал Украина покажет премьеру военной драмы «Последний день войны».
Сбежав из заключения, молодые люди прячутся в родной деревне Николая – главного героя фильма. На фоне всеобщей радости победы ребята выясняют, что в близлежащих лесах остались непрошенные «гости» и затаившиеся предатели.
Николаю с товарищами придется вступить в бой не только с полицаями и недругами, но и защитить односельчан от награбленных немцами «сокровищ», за которыми вскоре должны вернуться их владельцы.
Военную драму «Последний день войны» смотрите в 17:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.