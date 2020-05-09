Последний день войны: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

9 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Последний день войны: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Последний день войны: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
пресс-служба канала Украина

Сегодня, 9 мая, в 17:00 телеканал Украина покажет премьеру военной драмы «Последний день войны».

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Фильм «Последний день войны» – история о том, как бывший военнослужащий в мае 1945 попадает в тюрьму. Именно здесь он найдет новых товарищей, с которыми ему придется противостоять фашисткой «нечисти». 

Сбежав из заключения, молодые люди прячутся в родной деревне Николая – главного героя фильма. На фоне всеобщей радости победы ребята выясняют, что в близлежащих лесах остались непрошенные «гости» и затаившиеся предатели. 

Николаю с товарищами придется вступить в бой не только с полицаями и недругами, но и защитить односельчан от награбленных немцами «сокровищ», за которыми вскоре должны вернуться их владельцы.

Военную драму «Последний день войны» смотрите в 17:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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