Звезда военной драмы Последний день войны Любовь Тищенко борется с синдромом перфекциониста

В субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Последний день войны», который снимался с участием студии PRO TV по заказу канала.

Одну из центральных ролей в фильме «Последний день войны» сыграла известная украинская актриса Любовь Тищенко, которая призналась, что долгое время борется с синдромом перфекциониста и даже обращалась за помощью к специалистам.

Драма «Последний день войны» расскажет историю о бывшем военнослужащем Николае, который в мае 1945 года попадает в тюрьму. Там он найдет новых друзей, с которыми ему придется противостоять фашистской «нечисти». Любовь Тищенко сыграла в картине неоднозначного персонажа, девушку Ингу, которая пойдет на все ради достижения своих целей. И хотя подробностями роли актриса не поделилась, намекнула, что ее героиня будет связана с немецкой армией. Поэтому для съемок Любови пришлось учить новый для себя язык.

Мне, так или иначе, нужно было овладеть определенным языком и убедительно существовать, даже не просто существовать, а играть – взаимодействовать с партнерами в кадре, – рассказывает Любовь Тищенко. – Ну, я попробовала, а насколько мне удалось – не знаю. Так как у меня есть синдром отличницы, могу сказать – плохо удалось. Я думала, что не придется позориться, но часть роли, 30% – на немецком. И когда я узнала, килограмма два потеряла от стресса! Но я упрямая девочка, как и моя героиня в этом сериале – делаю все возможное, чтобы хотя бы изобразить, что это мой язык.

Звезда военной драмы Последний день войны Любовь Тищенко / пресс-служба канала Украина

Хотя актриса знает о своей такой «проблеме» и в некоторых случаях она помогает Любови быть лучше и достигать новых высот, звезда признается – в большинстве случаев перфекционизм становится препятствием. Поэтому она решила, что надо решать проблему и обратилась к специалистам.

Я даже с психологом работала, потому что это очень мешает. Но я уже давно иду путем преодоления. И если раньше перфекционизма было 200%, то сейчас – 35% – то есть я молодец, справляюсь. Я работаю над ним упорно, потому что выросла и поняла, чего хочу, а чего – нет. А если я хочу делать больше, то мне нужно избавляться от этого синдрома,

– призналась Любовь Тищенко на съемочной площадке картины «Последний день войны».

Смотрите премьеру военной драмы «Последний день войны» в субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале «Украина».

Напомним,