Звезда военной драмы Последний день войны Любовь Тищенко борется с синдромом перфекциониста

30 апреля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Звезда военной драмы Последний день войны Любовь Тищенко борется с синдромом перфекциониста
Звезда военной драмы Последний день войны Любовь Тищенко
пресс-служба канала Украина

В субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Последний день войны», который снимался с участием студии PRO TV по заказу канала.

Читайте такжеПоследний день войны: ТОП-8 интересных фактов о военной драме
Одну из центральных ролей в фильме «Последний день войны» сыграла известная украинская актриса Любовь Тищенко, которая призналась, что долгое время борется с синдромом перфекциониста и даже обращалась за помощью к специалистам. 

Драма «Последний день войны» расскажет историю о бывшем военнослужащем Николае, который в мае 1945 года попадает в тюрьму. Там он найдет новых друзей, с которыми ему придется противостоять фашистской «нечисти». Любовь Тищенко сыграла в картине неоднозначного персонажа, девушку Ингу, которая пойдет на все ради достижения своих целей. И хотя подробностями роли актриса не поделилась, намекнула, что ее героиня будет связана с немецкой армией. Поэтому для съемок Любови пришлось учить новый для себя язык.

Мне, так или иначе, нужно было овладеть определенным языком и убедительно существовать, даже не просто существовать, а играть – взаимодействовать с партнерами в кадре, – рассказывает Любовь Тищенко. – Ну, я попробовала, а насколько мне удалось – не знаю. Так как у меня есть синдром отличницы, могу сказать – плохо удалось. Я думала, что не придется позориться, но часть роли, 30% – на немецком. И когда я узнала, килограмма два потеряла от стресса! Но я упрямая девочка, как и моя героиня в этом сериале – делаю все возможное, чтобы хотя бы изобразить, что это мой язык.

Звезда военной драмы Последний день войны Любовь Тищенко / пресс-служба канала Украина
Читайте такжеЭль Фэннинг: лучшая дочь Голливуда
Хотя актриса знает о своей такой «проблеме» и в некоторых случаях она помогает Любови быть лучше и достигать новых высот, звезда признается – в большинстве случаев перфекционизм становится препятствием. Поэтому она решила, что надо решать проблему и обратилась к специалистам.

Я даже с психологом работала, потому что это очень мешает. Но я уже давно иду путем преодоления. И если раньше перфекционизма было 200%, то сейчас – 35% – то есть я молодец, справляюсь. Я работаю над ним упорно, потому что выросла и поняла, чего хочу, а чего – нет. А если я хочу делать больше, то мне нужно избавляться от этого синдрома,
– призналась Любовь Тищенко на съемочной площадке картины «Последний день войны». 

Смотрите премьеру военной драмы «Последний день войны» в субботу, 9 мая, в 17:00 на телеканале «Украина».

Напомним,

Облако тегов

сериалы личная жизнь звезд канал Украина новости Последний день войны военная драма Любовь Тищенко

Материалы по теме

Оля Полякова призналась, что заразилась коронавирусом от своей дочки
Новости

Оля Полякова призналась, что заразилась коронавирусом от своей дочки
Алина Гросу рассказала о курьезных ситуациях и поступках, за которые ей стыдно
Новости

Алина Гросу рассказала о курьезных ситуациях и поступках, за которые ей стыдно
1 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

1 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK